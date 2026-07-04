Họp báo Chính phủ: Chấm điểm giải ngân đầu tư công để đánh giá người đứng đầu

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương trả lời câu hỏi của đại diện các cơ quan báo chí. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, diễn ra trưa 4/7.



Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, để triển khai quan điểm, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị về nghiên cứu các giải pháp lượng hóa thước đo đánh giá hiệu quả công việc trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành trong các lĩnh vực, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1129/QĐ-TTg về các nguyên tắc, phương pháp, cách tiếp cận cơ bản trong việc chấm điểm về kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Đây là một trong các nội dung được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, coi một lĩnh vực trọng tâm để tác động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thời gian tới.



Quyết định 1129 đã đề ra các nguyên tắc cơ bản và các phương pháp để tính điểm đối với các cơ quan bộ, ngành và địa phương trong việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó có nguyên tắc tính điểm trên cơ sở số vốn được đăng ký kế hoạch hoặc đăng ký giải ngân; điểm loại trừ đối với các nguồn vốn không thuộc trách nhiệm phải giải ngân của đơn vị. Quyết định này cũng quy định các thước đo tùy theo thời hạn, như chấm điểm theo tháng, quý và năm.



Kết quả chấm điểm của tháng, của quý có ý nghĩa nhắc nhở, cảnh báo, đôn đốc đối với một số đơn vị có điểm thấp (giải ngân không đạt yêu cầu). Kết quả chấm điểm cả năm là cơ sở, căn cứ để đánh giá, phân loại chất lượng công việc của lãnh đạo, cá nhân, tập thể trong lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công.



“Đây cũng là cơ sở để đánh giá thi đua khen thưởng, kỷ luật theo đúng tinh thần chỉ đạo là nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu ở các vị trí công việc liên quan đến điều hành đầu tư công”, Thứ trưởng Phương nói.



Ông nhấn mạnh ý nghĩa của Quyết định này là một giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công mạnh hơn, đặt ra yêu cầu đối với lãnh đạo các đơn vị phải quan tâm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.



Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Bộ Tài chính đã tổng hợp và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công như giải phóng mặt bằng, vướng mắc về quy định, giá nguyên vật liệu, trình tự thủ tục… trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện là một trong những điểm nghẽn quan trọng của đầu tư công. Đây là một bước cần phải tạo sự đột phá trong thời gian tới.



“Chúng tôi rất kỳ vọng với phương pháp chấm điểm này sẽ tạo một bước chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới”, Thứ trưởng Phương chia sẻ.



Về kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện , Thứ trưởng Phương cho biết, trong tháng 7/2026, Bộ Tài chính sẽ xây dựng hướng dẫn phương pháp tính điểm chi tiết để các bộ, ngành, địa phương cập nhật số liệu và tính điểm. Phương pháp sử dụng hệ thống điện tử, cơ sở dữ liệu, do vậy cần có thời gian chạy thử.



Cho biết đây là lần đầu tiên chấm điểm về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, trong quá trình triển khai sẽ phải tiếp tục nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện hơn nữa phương pháp tính điểm để đảm bảo mục tiêu ngày càng chính xác, khách quan, minh bạch, trở thành một căn cứ quan trọng đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành trong lĩnh vực đầu tư công, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước.



Bộ Tài chính cũng có kế hoạch thông báo các kết quả chấm điểm sau khi báo cáo với Thủ tướng để các cơ quan báo chí có thể đồng hành trong việc theo dõi, góp phần đôn đốc các địa phương vẫn còn điểm nghẽn, khó khăn, hạn chế trong giải ngân vốn đầu tư công./.