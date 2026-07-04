Họp báo Chính phủ: Ba sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá ngay trong năm 2026

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương trả lời câu hỏi của đại diện các cơ quan báo chí. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, diễn ra trưa 4/7.



Tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề ngày 23/6, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần tập trung nguồn lực cho công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược, lấy hiệu quả thương mại hóa làm thước đo.



Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã rất quyết liệt triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công nghệ chiến lược. Tháng 5/2026, sau khi ban hành Quyết định số 808/QĐ-TTg giao 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược cho các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chủ trì hai cuộc họp về lĩnh vực này. Ngày 3/7, Thủ tướng tiếp tục chủ trì thêm một cuộc họp để chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.



Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ về công nghệ chiến lược đã chủ trì 5 cuộc họp, đồng thời đi thăm, làm việc với 3 doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến công nghệ chiến lược.



Tính đến ngày 1/7, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 28 hồ sơ đề nghị của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương về triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ chiến lược. Theo kế hoạch, Bộ sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực để rà soát, thẩm định các đề xuất liên quan đến công nghệ chiến lược.



“Mặc dù đây đều là những bài toán lớn, mới và rất khó, nhưng theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ hoàn thành thẩm định toàn bộ nội dung và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/7”, ông Phương khẳng định.



Qua rà soát sơ bộ các đề xuất của các bộ, ngành gửi đến, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy có một số nhóm bài toán công nghệ có mức độ sẵn sàng cao, có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026. Cụ thể gồm: AI Camera, robot di động tự hành, các sản phẩm UAV, nền tảng giáo dục thông minh và một số sản phẩm vaccine, sinh phẩm, công nghệ sinh học trong nông nghiệp. Đây là những nhóm công nghệ Việt Nam đã có một số kết quả bước đầu hoặc có mẫu thử nghiệm. Các công nghệ này có khả năng được đưa vào giải quyết các bài toán trong lĩnh vực quản lý đô thị, giao thông, an ninh, nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, logistics, y tế và giáo dục.



Nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bài toán về công nghệ chiến lược phải lấy hiệu quả thương mại làm thước đo cho các sản phẩm chiến lược, ông Phương cho biết, hiện có những doanh nghiệp trong nước có đủ năng lực và sẵn sàng tham gia bài toán này. Họ có thị trường và có những địa chỉ ứng dụng cụ thể.



Tuy nhiên, cũng theo lời Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, công nghệ chiến lược là lĩnh vực mới, khó và liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, vì vậy bắt buộc phải có sự vào cuộc của người đứng đầu các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ và các địa phương.



Bên cạnh đó, lĩnh vực khoa học và công nghệ nói chung, nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược nói riêng là nhiệm vụ rất khó, thường mang tính dài hạn, gắn với năng lực tự chủ và năng lực cạnh tranh quốc gia. Vì vậy, đối với các công nghệ chiến lược có độ phức tạp cao như: công nghệ vệ tinh, đường sắt tốc độ cao hay các công nghệ liên quan đến đất hiếm, cần có quá trình nghiên cứu, phát triển kỹ lưỡng cùng lộ trình cụ thể đến năm 2026 và năm 2030.



“Chúng ta không thể kỳ vọng tất cả các công nghệ chiến lược đều có kết quả cụ thể ngay trong năm 2026”, ông Phương nói. Ông bày tỏ tin tưởng, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quyết tâm của các bộ, ngành và địa phương, Việt Nam sẽ đạt những kết quả bước đầu trong phát triển công nghệ chiến lược ngay trong năm nay./.