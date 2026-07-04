Họp báo Chính phủ: 2.600 tỷ đồng bị chiếm đoạt trong các vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời câu hỏi của các phóng viên. Ảnh: An Đăng - TTXVN Tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/7, đại diện Bộ Công an thông tin tiến độ điều tra, làm rõ các vụ án liên quan lừa đảo các hợp đồng kỳ nghỉ; đồng thời đưa ra khuyến cáo đối với người dân về những hình thức lừa đảo tương tự như hình thức lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo rất sát sao trong việc này, đặt trong tổng thể công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với tinh thần kiên quyết đối với các loại tội phạm liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, lực lượng Công an tập trung xác minh, làm rõ toàn bộ đường dây, đồng thời thu hồi triệt để, tối đa số tiền chiếm đoạt cho người dân.

Về số liệu, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong thời gian vừa qua, riêng Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ. Trên cơ sở này, cơ quan điều tra của Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố 40 vụ án và 525 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, có 2 bị can khác bị khởi tố với 2 tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Bước đầu đánh giá tài sản bị chiếm đoạt liên quan đến loại án này lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện các vụ án đang trong giai đoạn rất tích cực để điều tra, xử lý, làm rõ và thu hồi tài sản.

Về các thủ đoạn chính, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết về hình thức, các đối tượng thường tổ chức các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên đây là hình thức “núp bóng”, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe...

Về diện khách hàng, các đối tượng này tập trung vào những người có điều kiện về tài chính, người trung niên, người cao tuổi, người có nhu cầu về du lịch và chăm sóc sức khỏe.

Về kịch bản lừa đảo, các đối tượng triển khai các tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo, bằng các hình thức như: sử dụng những chương trình miễn phí, quà tặng, lãi suất cao và ưu đãi lớn... Đây là “từ khóa” chung của loại hình này để đánh vào tâm lý của người bị hại.

Bên cạnh đó là tác động tâm lý theo hướng những loại ưu đãi hay các chương trình này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, tạo “sự khan hiếm ảo” để thúc đẩy nhu cầu phải tham gia hợp đồng, tham gia đóng tiền, tham gia góp tiền...

Tất cả loại hình tương tự đều là trả trước, chuyển tiền trước để nhận với một kỳ vọng nhận thành quả, lãi suất, lợi nhuận sau. Tuy nhiên khi những khách hàng có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền thì cơ bản không thực hiện được. Và các đối tượng tiếp tục dùng thủ đoạn tạo ra những lý do về thủ tục, hứa hẹn về giải ngân, về giải quyết, kêu gọi tác động tiếp tục đóng thêm tiền.

Bộ Công an đề nghị những người bị hại (không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội mà trên phạm vi cả nước) có những thông tin liên quan đến các vụ án của Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra thì liên hệ cung cấp để phục vụ công tác điều tra, đồng thời qua đó đảm bảo quyền lợi của cá nhân.

Bộ Công an cũng đề nghị người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác đối với những loại hình này, nhất là tỉnh táo, thận trọng kiểm tra kỹ thông tin trước các loại hình đầu tư kinh doanh mà lại miễn phí, nhiều ưu đãi, có quà tặng, lãi suất cao,... Khi thấy có nghi vấn, có dấu hiệu của lừa đảo thì người dân cần phản ánh, kiến nghị, tố giác ngay với cơ quan chức năng, cơ quan Công an./.