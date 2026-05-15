Họp báo Bộ Ngoại giao: Yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiện nay.Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, cùng đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.*Cũng tại họp báo, trả câu hỏi của phóng viên về virus Hanta có khả năng lây truyền giữa người với người, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, cho đến nay, Việt Nam chưa phát hiện ra trường hợp nào nhiễm virus Hanta. Việt Nam đã chủ động tăng cường cập nhật thông tin dịch bệnh trên thế giới và thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch y tế biên giới; chủ động siết chặt giám sát dịch bệnh ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở khám chữa bệnh; vệ sinh khử khuẩn và chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ virus Hanta xâm nhập vào Việt Nam.Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đã ban hành khuyến cáo đối với người người dân trong nước để tiếp tục thực hiện vệ sinh môi trường; thực hiện các biện pháp phòng, chống các bệnh lây truyền.