Họp báo Bộ Ngoại giao: Việt Nam đề nghị các bên liên quan thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông

Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia ven biển được xác lập phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), tuân thủ các quy định quốc tế về an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp khác biệt bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chủ trì họp báo. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Liên quan đến câu hỏi của phóng viên về việc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM-59) tại Philippines thảo luận về vấn đề Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: Tại các Hội nghị, các nước ASEAN và các đối tác đã nhấn mạnh ưu tiên bảo đảm ASEAN đoàn kết, tự cường, phát huy hiệu quả vai trò trung tâm trong mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng thực chất và rộng mở; khẳng định tiếp tục tập trung thực thi các cam kết của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 và đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Cộng đồng ASEAN, đồng thời hiện thực hóa các ưu tiên của Năm Chủ tịch ASEAN 2026, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. ASEAN cùng các nước đối tác đều nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Các nước ASEAN và Trung Quốc cũng đã khẳng định nỗ lực trong năm 2026 sẽ hoàn tất đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Liên quan đến câu hỏi của phóng viên về việc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM-59) tại Philippines thảo luận về vấn đề Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: Tại các Hội nghị, các nước ASEAN và các đối tác đã nhấn mạnh ưu tiên bảo đảm ASEAN đoàn kết, tự cường, phát huy hiệu quả vai trò trung tâm trong mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng thực chất và rộng mở; khẳng định tiếp tục tập trung thực thi các cam kết của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 và đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Cộng đồng ASEAN, đồng thời hiện thực hóa các ưu tiên của Năm Chủ tịch ASEAN 2026, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. ASEAN cùng các nước đối tác đều nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Các nước ASEAN và Trung Quốc cũng đã khẳng định nỗ lực trong năm 2026 sẽ hoàn tất đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.



*Cũng tại họp báo, trả câu hỏi của phóng viên về công tác hỗ trợ của Việt Nam đối với gia đình những người bị nạn trong vụ việc chìm ca nô ở Phú Quốc khiến nhiều du khách Ấn Độ thiệt mạng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:



Vào ngày 11/7 vừa qua đã xảy ra một vụ việc rất thương tâm liên quan đến việc một ca nô ở Phú Quốc bị lật do thời tiết xấu. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao đã phối hợp hết sức chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc cùng các cơ quan chức năng liên quan, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh để khẩn trương thực hiện công tác lãnh sự bảo hộ công dân, xử lý các vấn đề liên quan đến công dân Ấn Độ, đưa thi hài các du khách bị thiệt mạng về Ấn Độ theo đúng yêu cầu của gia đình các nạn nhân.



Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ cũng đã ngay lập tức phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng như các cơ quan chức năng tại các địa phương sở tại, các địa phương liên quan đến nạn nhân, đảm bảo quy trình đón nhận và bàn giao thi hài cho gia đình các nạn nhân. Ngay sau khi hoàn tất các cái thủ tục pháp lý và bàn giao với các cơ quan chức năng Ấn Độ, 15 thi hài đã được chuyển tiếp về các địa phương của Ấn Độ theo nguyện vọng của gia đình các nạn nhân.



“Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền đặc khu Phú Quốc và các cơ quan liên quan tại Ấn Độ để có các hình thức động viên, chia sẻ, chia buồn với các gia đình nạn nhân vào thời điểm thích hợp. Một lần nữa, chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của các nạn nhân”, bà Phạm Thu Hằng nói./.