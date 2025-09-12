Họp báo Bộ Ngoại giao: Sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Nepal, Qatar

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, trước những diễn biến gần đây tại Nepal, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal theo dõi sát tình hình và khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, khả năng công dân Việt Nam gặp nạn, đồng thời đề nghị bảo đảm an ninh, an toàn cho các công dân Việt Nam tại Nepal.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, chiều 11/9 chưa có thông tin ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình ở Nepal. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp khó khăn.



Trước những diễn biến gần đây tại Nepal, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại địa bàn Nepal như sau: Hạn chế ra khỏi nhà, tránh đến các khu vực có biểu tình, bạo loạn, nhất là tại Thủ đô Kathmandu, Nepal và các khu vực có nguy cơ về an ninh, an toàn; thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình trên các phương tiện thông tin đại chúng uy tín của sở tại và trang thông tin điện tử của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal; tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại; chủ động tiến hành biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cần thiết cho bản thân và thân nhân; thường xuyên giữ liên hệ chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal; công dân Việt Nam - nếu không có công việc thật sự cần thiết cần cân nhắc thận trọng trước khi thực hiện chuyến đi tới Nepal.

Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ theo các số đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao và các Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal:

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal: +91 7303625588

Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao: +84 981848484

* Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Israel mới đây không kích vào lực lượng Hamas ở thủ đô Doha, Qatar và công tác bảo hộ công dân ở khu vực Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Việt Nam lên án hành vi sử dụng vũ lực, vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

“Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động leo thang căng thẳng, giải quyết các bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn, bền vững cho cuộc xung đột Israel - Palestine hiện nay, vì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, liên lạc với đầu mối cộng đồng người Việt Nam ở Qatar để nắm bắt tình hình. “Theo thông tin chúng tôi nhận được, hiện nay, chưa ghi nhận có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đang theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các phương án bảo hộ cần thiết trong trường hợp công dân Việt Nam gặp khó khăn”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết.

Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao: +84 981848484./.