Họp báo Bộ Ngoại giao: Chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Chiều 4/6, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về việc Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, trên cơ sở kết luận rằng các nền kinh tế này chưa ban hành hoặc thực thi hiệu quả các biện pháp ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức và qua đó làm cản trở thương mại Hoa Kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

Kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa giảm thiểu lao động cưỡng bức.

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động quốc tế, của các hiệp định thương mại tự do và chủ trương này được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật, trong các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ và được bảo đảm thực hiện trên thực tế.