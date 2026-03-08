Hơn 8.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2026

Các vận động viên tranh tài. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN



Sự kiện thu hút hơn 8.000 người tham gia, tạo nên bức tranh sinh động về phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hơn 2.000 người tham gia chạy biểu dương hưởng ứng Ngày chạy Olympic; gần 300 vận động viên tranh tài tại Giải chạy việt dã Nagakawa Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh; hơn 6.000 vận động viên tham gia Giải chạy Bắc Ninh Legacy Marathon - Dấu chân miền Quan họ.



Đây là sự kiện là một nội dung quan trọng trong chuỗi chương trình của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I - sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng lan tỏa sâu rộng.



Năm nay, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026 và Giải chạy việt dã Nagakawa Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh thu hút thành phần tham gia rất đa dạng, từ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động đến người cao tuổi và các vận động viên phong trào, chuyên nghiệp.



Sau lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành, đoàn thể, địa phương cùng hàng nghìn vận động viên, huấn luyện viên, học sinh, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người cao tuổi, các tầng lớp nhân dân tham gia chạy biểu dương trên các tuyến đường xung quanh Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc trong không khí hào hứng, sôi nổi. Hoạt động không chỉ tạo nên ngày hội thể thao rộng khắp mà còn góp phần cổ vũ phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, hướng tới xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.



Kết thúc nội dung chạy biểu dương, gần 300 vận động viên đến từ 28 đơn vị xã, phường, ngành của tỉnh Bắc Ninh bước vào tranh tài Giải chạy Nagakawa “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh với các nội dung: Vô địch nhóm tuổi và Vô địch Đại hội, trong đó, nội dung nam vô địch và nữ vô địch thuộc chương trình thi đấu môn Chạy việt dã tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I. Trước đó, hơn 6.000 vận động viên chuyên và không chuyên trong nước, quốc tế tham gia giải chạy Bắc Ninh Legacy Marathon - Dấu chân miền Quan họ đã xuất phát sớm hơn ở 4 cự ly: 5km, 10km, 21 km và 42 km.

Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đội. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN



Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao giải Nhất Vô địch nam nhóm I (từ 10-15 tuổi), cự ly 3km cho vận động viên Nguyễn Minh Khang (xã Yên Phong); Nhất nội dung Vô địch nữ nhóm I (từ 10-15 tuổi), cự ly 2,5km cho Nghiêm Thị Anh Thư (xã Yên Phong); Nhất nội dung Nam vô địch nhóm II (từ 16-60 tuổi), cự ly 6km cho Hoàng Viết Vỹ Ly (xã Mỹ Thái); Nhất nội dung Vô địch Đại hội nam (từ 15 tuổi trở lên), cự ly 5km cho Ngô Lương Quang (xã Yên Phong); Nhất nội dung Vô địch Đại hội nữ (từ 15 tuổi trở lên), cự ly 3km cho Dương Thị Uyên (phường Cảnh Thụy). Nội dung đồng đội nam Vô địch Đại hội, giải Nhất thuộc về đội xã Yên Phong; Nhất nội dung Đồng đội nữ Vô địch Đại hội xã Yên Phong.



Kết quả Giải chạy Bắc Ninh Legacy Marathon - Dấu chân miền Quan họ 2026, Ban Tổ chức trao 6 giải Nhất cho các nội dung chạy cự ly Full marathon (42km), cự ly bán marathon (21km), Cự ly 10km; cự ly 5km và nhiều giải Nhì, Ba, Tư…/.