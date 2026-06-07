Hơn 6.000 sinh viên tình nguyện ra quân “Tiếp sức mùa thi” năm 2026

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chỉ trong ít ngày tới, lực lượng sinh viên tình nguyện sẽ có mặt tại tất cả điểm thi trên địa bàn Thành phố để hỗ trợ thí sinh. Mỗi lời hướng dẫn tận tình, mỗi hành động hỗ trợ kịp thời hay mỗi nụ cười động viên của tình nguyện viên sẽ trở thành nguồn động lực giúp học sinh thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.



Theo anh Nguyễn Đăng Khoa, năm 2026 cũng là năm đầu tiên chương trình được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn Thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính. Chương trình ghi nhận hơn 25.000 lượt đăng ký tham gia, qua đó, tuyển chọn hơn 6.000 sinh viên tình nguyện trực tiếp hỗ trợ tại 246 điểm thi cùng 35 đội hình tình nguyện đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thành phố.



Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, các đội hình sinh viên tình nguyện phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tại địa phương, bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức hoạt động; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của sinh viên Thành phố bằng những hành động thiết thực, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia dành cho các thí sinh.



Theo Ban tổ chức, chương trình năm nay được triển khai xuyên suốt với 3 giai đoạn gồm: Hỗ trợ trước kỳ thi từ tháng 4 đến tháng 6/2026; hỗ trợ trong kỳ thi từ ngày 10 - 12/6/2026 và sau kỳ thi từ tháng 7 đến tháng 9/2026.



Ngay từ đầu năm, chương trình tập trung triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ tâm lý, chăm sóc sức khỏe mùa thi và rà soát trường hợp thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được trợ giúp. Đến nay, Ban tổ chức phối hợp tổ chức 84 chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh cho hơn 45.000 học sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố; phát hành 50.000 cẩm nang hướng nghiệp, tuyển sinh đại học, cao đẳng dành cho học sinh lớp 12.



Các hoạt động truyền thông số, tư vấn trực tuyến và chia sẻ kinh nghiệm học tập được triển khai mạnh mẽ trên các nền tảng số. Trong 21 ngày triển khai cao điểm, các nội dung trên Fanpage “Tiếp sức mùa thi Thành phố Hồ Chí Minh” đã đạt gần 10 triệu lượt tiếp cận và hơn 1 triệu lượt tương tác.



Ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long, đơn vị nhiều năm đồng hành cùng chương trình “Tiếp sức mùa thi” cho biết, năm nay, chương trình được triển khai với nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh trước, trong và sau kỳ thi. Thông điệp “Bước tự tin - thi nhẹ nhàng” được kỳ vọng sẽ giúp các thí sinh giảm áp lực tâm lý, thêm vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.



Chương trình năm nay tiếp tục đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội nhằm chăm lo cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức vận động được gần 10.000 áo thun, 3.500 nón, hơn 15.000 chai nước uống, hơn 22.000 voucher suất ăn trưa cùng hàng chục nghìn phần quà là thực phẩm, văn phòng phẩm hỗ trợ thí sinh và lực lượng tình nguyện viên.

