Hơn 600 du khách tham gia chương trình "Chư Mố - Hành trình về phía mặt trời"

Chương trình văn nghệ Âm vang đại ngàn Chư Mố quy tụ đông đảo nghệ nhân và diễn viên quần chúng địa phương, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa người bản địa Jrai. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa trải nghiệm thiên nhiên và các giá trị văn hóa bản địa. Tham gia chương trình, du khách được nghe các già làng kể truyền thuyết về núi Chư Mố, thưởng thức không gian cồng chiêng, tìm hiểu đời sống của người Jrai và trải nghiệm các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Anh Đậu Đức Thành, du khách đến từ phường Pleiku cho biết, đây là lần đầu tiên anh tham gia hành trình chinh phục núi Chư Mố. Mặc dù, anh Thành từng tham gia nhiều hoạt động leo núi nhưng đây là lần đầu được kết hợp trải nghiệm thiên nhiên với văn hóa bản địa. “Cảnh sắc Chư Mố còn rất nguyên sơ, không khí trong lành và bình minh trên đỉnh núi rất đẹp. Tôi hy vọng địa phương sẽ tiếp tục đầu tư để nơi đây trở thành điểm du lịch đặc trưng của Gia Lai, nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc và bản sắc vốn có", anh Thành chia sẻ thêm.

Chương trình được tổ chức nhân dịp tròn một năm thành lập xã Ia Tul mới sau khi sáp nhập các xã Ia Tul, Ia Broăi, Chư Mố và Ia Kdăm. Sau một năm vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là hậu quả thiên tai năm 2025, địa phương đang từng bước phục hồi, tìm kiếm động lực phát triển mới bên cạnh thế mạnh về nông nghiệp.



Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul, Trưởng ban tổ chức sự kiện cho biết, Chư Mố là một ngọn núi biểu tượng văn hóa gắn với nhiều truyền thuyết và đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc bản địa trên địa bàn. Vì vậy, chương trình "Chư Mố - Hành trình về phía mặt trời" được kỳ vọng trở thành điểm khởi đầu để gìn giữ bản sắc văn hóa, đồng thời từng bước đưa Chư Mố trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.