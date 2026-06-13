Hơn 550 kỳ thủ tranh tài tại Giải vô địch Cờ vua đồng đội quốc gia 2026

Giải diễn ra từ ngày 13-21/6, với sự tham gia của hơn 550 vận động viên của 22 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố và ngành trong nước. Đây là những kỳ thủ xuất sắc, đại diện cho phong trào cờ vua của các địa phương, hứa hẹn mang đến cho khán giả những ván đấu hấp dẫn, giàu tính trí tuệ và có chất lượng chuyên môn cao.

Giải được tổ chức thường niên nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên tại các tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Các vận động viên thi đấu ở nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp, cờ tiêu chuẩn dành cho bảng nam, bảng nữ. Ngoài ra, các vận động viên sẽ tranh tài thêm nội dung đôi hỗn hợp nam nữ trong thi đấu cờ vua. Với cờ Asean, các vận động viên nam, nữ sẽ thi đấu nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn và nội dung đôi hỗn hợp nam nữ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Giải vô địch cờ vua đồng đội quốc gia là giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia diễn ra thường niên nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên trong cả nước. Qua giải đấu, các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Giải năm nay nhằm đánh giá trình độ chuyên môn của các kỳ thủ, từ đó xem xét tuyển chọn lực lượng tham dự các giải quốc tế trong năm 2026-2027.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các thành viên Ban tổ chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các trọng tài điều hành trận đấu khách quan, công tâm, chính xác, đúng luật. Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, phát huy hết khả năng, bản lĩnh và trí tuệ để cống hiến cho khán giả những ván cờ hay, hấp dẫn./.

