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Hơn 4.700 vận động viên tranh tài tại Chung kết Hội thao Công an nhân dân năm 2026
Tại Lễ khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Hội thao được tổ chức hằng năm không chỉ góp phần nâng cao bản lĩnh, thể lực, kỹ, chiến thuật chiến đấu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện quân sự, võ thuật và phong trào thể dục thể thao trong toàn lực lượng.
Sau vòng loại tại ba khu vực, Ban Tổ chức Hội thao đã tuyển chọn 27 đội tuyển quân sự, võ thuật và 81 đội tuyển thể thao với hơn 4.700 vận động viên tham dự Chung kết Hội thao. Các vận động viên sẽ tranh tài ở nhiều nội dung như bắn súng, võ thuật, vượt vật cản, bóng đá nam 7 người, chạy ứng dụng, chiến sĩ Công an khỏe, bơi ứng dụng, bơi vũ trang và một số nội dung khác.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, trong thời gian diễn ra hội thao, người dân và du khách sẽ được theo dõi nhiều hoạt động như biểu dương lực lượng, biểu diễn nghệ thuật và diễu hành đường phố với sự tham gia của khoảng 1.800 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Công an và Công an các địa phương.
Thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở, ngành và Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện cần thiết, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Hội thao.
Ngay sau lễ khai mạc, chương trình biểu dương lực lượng Công an nhân dân đã diễn ra, thu hút hàng nghìn người dân và du khách theo dõi. Chương trình gồm nhiều nội dung đặc sắc như biểu diễn kỹ thuật điều khiển ô tô, mô tô; biểu diễn kỵ binh; biểu diễn võ thuật của lưu học viên Lào; biểu diễn khí công, công phá; xử lý tình huống nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân; kỹ thuật vận động khắc phục vật cản kết hợp bắn súng ứng dụng và phá hủy mục tiêu giả định; cùng các phương án xử lý tình huống nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ./.