Hơn 4.700 vận động viên tranh tài tại Chung kết Hội thao Công an nhân dân năm 2026

Sau vòng loại tại ba khu vực, Ban Tổ chức Hội thao đã tuyển chọn 27 đội tuyển quân sự, võ thuật và 81 đội tuyển thể thao với hơn 4.700 vận động viên tham dự Chung kết Hội thao. Các vận động viên sẽ tranh tài ở nhiều nội dung như bắn súng, võ thuật, vượt vật cản, bóng đá nam 7 người, chạy ứng dụng, chiến sĩ Công an khỏe, bơi ứng dụng, bơi vũ trang và một số nội dung khác.

Tại Lễ khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Hội thao được tổ chức hằng năm không chỉ góp phần nâng cao bản lĩnh, thể lực, kỹ, chiến thuật chiến đấu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện quân sự, võ thuật và phong trào thể dục thể thao trong toàn lực lượng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, trong thời gian diễn ra hội thao, người dân và du khách sẽ được theo dõi nhiều hoạt động như biểu dương lực lượng, biểu diễn nghệ thuật và diễu hành đường phố với sự tham gia của khoảng 1.800 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Công an và Công an các địa phương.