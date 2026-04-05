Hơn 4.000 người tham gia Giải Marathon Đền Hùng 2026

Các vận động viên có mặt và tham gia Giải Đền Hùng marathon 2025 từ 4h15 phút. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Giải được tổ chức theo hình thức chạy road với 5 cự ly gồm 1,5km, 6km, 10km, 21km và 42km phù hợp với nhiều đối tượng ở các độ tuổi và trình độ khác nhau. Trong sáng 5/4, các vận động viên bước vào thi đấu ở 4 nội dung chính: cự ly 42km (nam, nữ); cự ly 21km (nam, nữ); cự ly 10km (nam, nữ) và cự ly 6km (nam, nữ). Các nội dung thi đấu diễn ra từ 3 giờ và kéo dài đến hơn 9 giờ cùng ngày với điểm xuất phát và về đích tại khu vực Đền Hùng.

Đây là năm thứ ba Giải marathon Đền Hùng “Về nguồn” được tổ chức thành công với trên 4.000 vận động viên tranh tài. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 8 bộ huy chương Nhất, Nhì, Ba cho những vận động viên đạt thành tích cao chung cuộc ở các nội dung thi đấu; trao 14 bộ huy chương Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên có thành tích cao theo nhóm tuổi ở cự ly 21km và 42km, cùng nhiều giải phụ cho các vận động viên tham gia.

Các VĐV tham gia Giải chạy Đền Hùng marathon “Về nguồn”. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Đây là năm thứ ba Giải Marathon Đền Hùng “Về nguồn” được tổ chức thành công, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục, thể thao, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong thanh niên.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở nội dung cự ly 10km nam. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Không chỉ là sự kiện thể thao, Marathon Đền Hùng “Về nguồn” năm 2026 còn mang ý nghĩa kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và hướng về cội nguồn dân tộc. Qua đó, tỉnh Phú Thọ tiếp tục quảng bá hình ảnh quê hương Đất Tổ - điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương./.