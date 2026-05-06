Hơn 400 tay chèo xuất sắc tranh tài tại Giải đua thuyền truyền thống quốc gia 2026

Các vận động viên tham gia thi đấu. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Giải năm nay có sự tham gia của hơn 400 vận động viên đến từ 10 địa phương, đơn vị trên cả nước. Các vận động viên thi đấu tại 18 nội dung dành cho nam, nữ và hỗn hợp, ở các cự ly 200 m, 500 m và 1.000 m cho thuyền 12 và 22 tay chèo.

Tại lễ khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Giải là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026). Hoạt động cũng góp phần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phát triển phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong nhân dân, đặc biệt là các môn thể thao dưới nước; qua đó tạo sự lan tỏa sâu rộng phong trào “Toàn dân tập luyện thể thao”, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất, phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Ban tổ chức, Giải góp phần thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện môn Đua thuyền truyền thống ngày càng sâu rộng khắp cả nước; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, thể thao truyền thống của dân tộc; nâng cao năng lực tổ chức thi đấu và công tác điều hành của đội ngũ trọng tài môn Đua thuyền truyền thống. Lựa chọn tổ chức giải tại tại hồ Đá Bàng cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho việc tổ chức giải Đua thuyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra tháng 11/2026 tới.

Chia sẻ về ý nghĩa lựa chọn địa điểm tổ chức, ông Trần Thế Thuận cho biết: Giải Đua thuyền truyền thống lần này mang lại giá trị gắn kết mới khi người dân được chứng kiến sự chuyển mình của các công trình công cộng thành các trung tâm thể thao chuyên nghiệp. Tổ chức giải Đua thuyền tại hồ Đá Bàng cũng là dịp tạo ra không gian văn hóa - thể thao phát triển kinh tế cho khu vực. Qua giải đấu này, Ban tổ chức kêu gọi người dân, các vận động viện, huấn luyện viên chung tay bảo vệ môi trường ao hồ, kênh rạch trên địa bàn Thành phố với thông điệp "Nói không với rác thải”.

Ngay sau giải đấu này, tại khu vực hồ Đá Bàng, tiếp tục diễn ra giải Đua thuyền truyền thống trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao Thành phố lần thứ I năm 2026, từ ngày 8 đến 10/5, với sự tham gia của hơn 350 vận động viên đến từ 11 xã, phường./.