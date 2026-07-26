Hơn 3,7 tỷ đồng tri ân người có công, tiếp sức học sinh vượt khó

Cụ thể, Ban tổ chức trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách; 500 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất; 500 phiếu mua hàng tại Phiên chợ 0 đồng, mỗi phiếu trị giá 1 triệu đồng; 150 xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1 triệu 750 ngàn đồng cho học sinh trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao bộ sách và bút chấm đọc, học tiếng Anh cho các trường tiểu học.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao tặng quà cho địa phương. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Thanh khẳng định, chương trình gắn kết hai ý nghĩa sâu sắc là tri ân thế hệ đi trước và chăm lo cho thế hệ tương lai. Đối với người có công và các gia đình chính sách, sự tri ân của thế hệ hôm nay được thể hiện bằng việc chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần, gìn giữ những thành quả mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, xây dựng Đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc.

Đối với các cháu học sinh, những phần quà hôm nay sẽ tiếp thêm niềm tin và động lực để các cháu cố gắng học tập, rèn luyện, sống yêu thương và có trách nhiệm. Mai sau khi trưởng thành, các cháu tiếp tục chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và viết tiếp truyền thống mà cha anh đã để lại.

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng ấn phẩm sách giáo khoa cho học sinh. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời những chính sách đối với người có công; thường xuyên quan tâm nắm bắt, giải quyết những khó khăn của các gia đình chính sách; đồng thời chăm lo cho các gia đình chính sách còn khó khăn, tạo điều kiện để trẻ em được học tập, chăm sóc và phát triển. Cùng với nguồn lực của Nhà nước, cần tiếp tục huy động sự chung tay của toàn xã hội, lan tỏa phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và tinh thần tương thân tương ái trở thành những giá trị bền vững trong đời sống cộng đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng mong rằng sự gắn kết được bồi đắp từ Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa, để đại biểu Quốc hội, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân cùng có thêm nhiều việc làm thiết thực hơn nữa để chăm lo cho người có công, các gia đình chính sách còn khó khăn và trẻ em; để mỗi phần quà được trao hôm nay có giá trị vật chất khác nhau, nhưng đều gửi gắm một tình cảm chung đó là lời tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho đất nước; là sự sẻ chia với những gia đình còn khó khăn và niềm tin dành cho thế hệ tương lai.

Bày tỏ trân trọng sáng kiến nhân văn của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam với chuỗi hoạt động an sinh xã hội thiết thực, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng tại xã Vĩnh Viễn, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết, xã Vĩnh Viễn là vùng căn cứ cách mạng giàu truyền thống, từng chịu nhiều hy sinh, mất mát trong các cuộc kháng chiến. Việc lựa chọn địa phương này để tổ chức chương trình tri ân mang ý nghĩa rất sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng. Thành phố Cần Thơ hiện có trên 111 ngàn gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Hàng tháng, có gần 17.000 người có công và thân nhân được hưởng trợ cấp ưu đãi với kinh phí hơn 47 tỷ đồng./.