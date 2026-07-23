Hơn 3.000 thương hiệu quy tụ tại triển lãm quốc tế chuyên ngành làm đẹp

Các thương hiệu này được trưng bày bởi 600 đơn vị đến từ hơn 24 quốc gia và vùng lãnh thổ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Malaysia, Pháp, Singapore, Tây Ban Nha, Thái Lan, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Indonesia,... Theo đó, triển lãm giới thiệu đa dạng mặt hàng trong ngành làm đẹp như sản phẩm chăm sóc da, trang điểm, chăm sóc cơ thể và nước hoa; sản phẩm chăm sóc tóc, thiết bị tạo kiểu và nghệ thuật làm móng; nguyên liệu, hương liệu, máy móc sản xuất, gia công và bao bì; giải pháp về thẩm mỹ y khoa, thiết bị spa và sáng kiến dành cho thẩm mỹ viện;…

Nhiều bộ sưu tập làm đẹp ra mắt tại chuỗi triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Trong khuôn khổ chuỗi triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 25/7/2026, Ban tổ chức còn triển khai xuyên suốt hoạt động B2B VIP Buyer nhằm thúc đẩy kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp trưng bày với nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối, đơn vị kinh doanh spa, phòng khám. Thông qua hoạt động này, những đơn vị tham gia, nhất là cộng đồng doanh nghiệp có cơ hội giao thương trực tiếp, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy đầu tư, kinh doanh trong ngành làm đẹp.

Riêng tại một số hội thảo chuyên ngành của chuỗi triển lãm cũng tập trung nhiều chủ đề nổi bật về xây dựng thương hiệu và phát triển kinh doanh trong ngành làm đẹp, công nghệ thẩm mỹ và da liễu hiện đại, kinh doanh spa bền vững, xu hướng tiêu dùng, bán lẻ và chiến lược phát triển thế hệ thương hiệu làm đẹp mới. Trong số đó, có thể kể đến “Diễn đàn chuyển đổi xanh – Kinh doanh spa bền vững”; “Diễn đàn tăng trưởng ngành làm đẹp 2026 - Tương lai ngành làm đẹp: Kiến tạo thế hệ thương hiệu dẫn đầu”; ICAD - Hội nghị khoa học da liễu thẩm mỹ và chống lão hóa chuyên đề: Thẩm mỹ nội khoa chuyên sâu Filler - Chỉ - Botox - Y học tái tạo;…

Ông Lê Tôn Dũng, Chủ tịch Chi hội Thẩm mỹ Nội khoa Việt Nam (AMSV) chia sẻ, ngành làm đẹp Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô thị trường lẫn nhu cầu của người tiêu dùng, nhưng cùng với cơ hội là những yêu cầu ngày càng cao về an toàn, hiệu quả, đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn chuyên môn và việc ứng dụng khoa học, công nghệ một cách có trách nhiệm. Chính vì vậy, chuỗi Triển lãm Vietbeauty, Cosmobeauté Vietnam và Beautycare Plus đã không ngừng mở rộng giá trị từ một sự kiện xúc tiến thương mại trở thành diễn đàn kết nối tri thức, công nghệ và hợp tác đa chiều.

Ngành làm đẹp toàn cầu đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ làm đẹp, thương mại điện tử, xu hướng tiêu dùng bền vững và nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm đang làm thay đổi cách doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất, xây dựng thương hiệu và tiếp cận khách hàng.

Đa dạng chủng loại sản phẩm trưng bày tại chuỗi triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Với bối cảnh này, Việt Nam đang được đánh giá là một trong những thị trường làm đẹp năng động nhất Đông Nam Á với quy mô dân số trẻ, tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng cùng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ngày càng tăng đang mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trong nước cũng như các thương hiệu quốc tế. Tuy nhiên, cơ hội luôn đi cùng với những yêu cầu mới, nên để ể phát triển bền vững, doanh nghiệp cần tạo ra những sản phẩm chất lượng, đầu tư vào đổi mới sáng tạo, xây dựng thương hiệu, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh để từng bước vươn ra thị trường toàn cầu.

Theo bà Đặng Duy Trà, Phó giám đốc Phát triển dự án, Công ty Informa Markets Việt Nam, trong những năm gần đây, ngành mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, đồng thời được thúc đẩy bởi thu nhập bình quân đầu người gia tăng và tầng lớp trung lưu mở rộng và nhu cầu làm đẹp ngày càng cao. Bên cạnh sự hiện diện mạnh mẽ của các thương hiệu quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp mỹ phẩm Việt Nam cũng đang từng bước khẳng định vị thế thông qua phát triển phong phú dòng sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, tận dụng thành phần bản địa, ứng dụng công thức an toàn và định hướng phát triển bền vững.

Về môi trường kinh doanh, bà Trà chỉ ra rằng, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện khung pháp lý đối với ngành mỹ phẩm và thực thi hiệu quả nhiều Hiệp định thương mại tự do. nâng cao tiêu chuẩn chất lượng của doanh nghiệp trong nước, tạo ra một sân chơi cạnh tranh công bằng và minh bạch. Do đó, xu hướng phát triển bền vững đang chuyển mình từ một cam kết tự nguyện thành chiến lược dài hạn bắt buộc của ngành làm đẹp đã thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào đổi mới sáng tạo, công nghệ sạch và mô hình kinh doanh hướng đến mục tiêu ESG (môi trường, xã hội và quản trị), góp phần định hình tương lai của ngành mỹ phẩm Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới./.