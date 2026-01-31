Hơn 3.000 giáo viên, học sinh tham gia Ngày hội Open STEM Day 2026

Ngày hội Open STEM Day là sự kiện giáo dục, công nghệ quy mô lớn lần đầu tiên được triển khai tại thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN



Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đánh giá, Ngày hội là cơ hội để học sinh không chỉ trải nghiệm giáo dục STEM mà còn thúc đẩy đổi mới sáng tạo nghiên cứu khoa học trong học sinh phổ thông. Sự kiện cũng khẳng định việc các cơ sở giáo dục chủ động tổ chức các mô hình trải nghiệm STEM, AI và công nghệ số gắn với thực tiễn sẽ góp phần hình thành tư duy công nghệ, năng lực sáng tạo, giúp học sinh Huế từng bước sẵn sàng hội nhập trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.



Diễn ra trong bối cảnh ngành Giáo dục đang đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện theo hướng gắn đào tạo với thực tiễn, phát triển năng lực công nghệ, tư duy sáng tạo cho học sinh, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, Ngày hội cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.



Ngày hội được thiết kế như một hệ sinh thái trải nghiệm STEM - AI - Robotics toàn diện, với nhiều hoạt động chuyên sâu, thiết thực. Điểm nhấn là chung kết STEMPetition (cuộc thi STEM), nơi học sinh trình bày các sản phẩm, giải pháp sáng tạo ứng dụng AI hướng tới cộng đồng và phát triển bền vững; vòng thi AI - Robotics FanRoc theo mô hình Hackathon, giúp học sinh rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề trong thời gian giới hạn.

Đông đảo học sinh tham gia ngày hội. Ảnh: Mai Trang - TTXVN



Trong khuôn khổ Ngày hội, hội thảo chuyên đề “Dạy và học trong thời đại AI - Đồng hành cùng học sinh phát triển bền vững” mang đến những góc nhìn chuyên sâu cho giáo viên, phụ huynh và học sinh về vai trò của công nghệ trong giáo dục hiện đại. Gần 20 gian hàng trải nghiệm STEM - AI - Robotics cũng thu hút đông đảo người tham dự, tạo điều kiện để mọi người trực tiếp tiếp cận, “chạm tay” vào công nghệ và khoa học ứng dụng.



Thầy Nguyễn Mậu Nhật Khánh, Giám đốc điều hành Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT School Huế cho biết, Open STEM Day không chỉ là Ngày hội trải nghiệm mà còn thể hiện cam kết lâu dài của FPT School Huế trong việc đồng hành cùng giáo dục địa phương, đào tạo học sinh đáp ứng yêu cầu của xã hội số; qua đó tạo không gian để học sinh chủ động sáng tạo, trải nghiệm công nghệ và từng bước hình thành năng lực làm chủ khoa học - công nghệ trong tương lai./.