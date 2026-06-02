Hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia hiến máu

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu Tống Thanh Bình trao quà động viên tình nguyện viên hiến máu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Tại chương trình, đã có hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và người dân tham gia hiến máu với mục tiêu dự kiến tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu.

Ônh Bùi Việt Cường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu cho biết, năm 2025, Lai Châu đã vận động, tiếp nhận được 4.500 đơn vị máu, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 100%. Năm 2026, tính đến nay, Lai Châu là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức hành trình đỏ. Ông Bùi Việt Cường gửi lời tri ân và cảm ơn sâu sắc tới những người đã tham gia hiến máu tình nguyện, mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân. PGS.TS Nguyễn Quang Tùng, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương, phát biểu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tùng, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương nhấn mạnh, sau 13 năm bền bỉ tổ chức, sắc màu của Hành trình đỏ đã lan tỏa mạnh mẽ tới khắp mọi miền của Tổ quốc, tiếp nhận hơn 1 triệu đơn vị máu, góp phần quan trọng trong việc khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp hè và nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu tình nguyện. Từ hành trình của sự sẻ chia và nhân ái, chương trình đã góp phần tăng cường hiệu quả việc điều phối máu giữa các địa phương trên toàn quốc, xây dựng lực lượng tình nguyện viên tại chỗ ngày càng bài bản, chuyên nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động hiến máu tình nguyện phát triển bền vững. Hành trình đỏ đã thực sự trở thành chiến dịch hiến máu có quy mô lớn nhất, hiệu quả nhất cả nước. Lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Là một trong những người đã 25 lần hiến máu, cô giáo Đào Thanh Huyền, Khoa Sư phạm Trường Cao đẳng Lai Châu cho biết, bản thân cô khi phải phẫu thuật cấp cứu có 3 người là người thân, bạn bè chờ để cho máu, giữa ranh giới đó cô càng nhận thấy ý nghĩa nhân văn của hoạt động này. Chính vì vậy, hằng năm cô tích cực vận động đồng nghiệp, sinh viên nhà trường tham gia hiến máu tình nguyện. Năm 2021, cô đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện.

Dịp này, Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương đã trao biểu trưng cho Hội chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu; Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động và hiến máu tình nguyện năm 2026.

Ngay sau Chương trình, các đại biểu đã thăm, động viên những người tham gia hiến máu tình nguyện./.