Hơn 300 vận động viên tham dự Giải Đua thuyền Canoeing vô địch các đội mạnh quốc gia năm 2026

Các vận động viên tranh tài ở nội dung Canoeing và Kayak thuyền bốn thi đấu ở các cự ly 1000m.Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Giải năm nay thu hút sự tham gia của gần 300 vận động viên đến từ 16 tỉnh, thành phố, ngành trong toàn quốc gồm: Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Hải Phòng, Ninh Bình và đoàn Quân Đội, đoàn Công an Nhân dân. Các vận động viên thi đấu ở 46 nội dung cả nam, nữ và hỗn hợp nam nữ đối với thuyền Canoe và Kayak thi đấu ở các cự ly 1000m, 500m và 200m.



Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Ninh Bình cho biết: Giải Đua thuyền Canoeing vô địch các đội mạnh quốc gia năm 2026 là giải thể thao thành tích cao trong hệ thống thi đấu quốc gia. Các vận động viên tham dự giải không chỉ cống hiến tài năng của mình mà còn được biết và hiểu rõ thêm về phong cảnh thiên nhiên, những danh lam thắng cảnh, khu du lịch nổi tiếng của Ninh Bình - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng.



Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, Tổ trọng tài phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc khách quan, khoa học và chính xác; các vận động viên thi đấu nỗ lực, quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Giải năm nay diễn ra trên hồ Tam Chúc (Quần thể danh lam thắng cảnh Di tích quốc gia Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình), nên cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn được chuẩn bị chu đáo giúp các vận động viên có thêm động lực thi đấu đạt thành tích cao và cống hiến cho khán giả những trận đua sôi nổi quyết liệt.

Giải năm nay thu hút sự tham gia của gần 300 vận động viên đến từ 16 tỉnh, thành phố, ngành trong toàn quốc gồm: Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Hải Phòng, Ninh Bình và đoàn Quân Đội, đoàn Công an Nhân dân. Các vận động viên thi đấu ở 46 nội dung cả nam, nữ và hỗn hợp nam nữ đối với thuyền Canoe và Kayak thi đấu ở các cự ly 1000m, 500m và 200m.Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Ninh Bình cho biết: Giải Đua thuyền Canoeing vô địch các đội mạnh quốc gia năm 2026 là giải thể thao thành tích cao trong hệ thống thi đấu quốc gia. Các vận động viên tham dự giải không chỉ cống hiến tài năng của mình mà còn được biết và hiểu rõ thêm về phong cảnh thiên nhiên, những danh lam thắng cảnh, khu du lịch nổi tiếng của Ninh Bình - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng.Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, Tổ trọng tài phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc khách quan, khoa học và chính xác; các vận động viên thi đấu nỗ lực, quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Giải năm nay diễn ra trên hồ Tam Chúc (Quần thể danh lam thắng cảnh Di tích quốc gia Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình), nên cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn được chuẩn bị chu đáo giúp các vận động viên có thêm động lực thi đấu đạt thành tích cao và cống hiến cho khán giả những trận đua sôi nổi quyết liệt.

Ban tổ chức tặng hoa, trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Ông Lâm Quang Thành, Chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam cho biết thêm, Đua thuyền là môn thể thao thế mạnh của Việt Nam được khẳng định tại các kỳ đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới. Thông qua giải đấu, các đơn vị, địa phương và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam đánh giá, lựa chọn được những vận động viên tốt nhất để tập luyện thi đấu ở các giải từ cấp cơ sở đến cấp quốc gia, quốc tế trong thời gian tới. Ngoài ra, thông qua việc tổ chức giải còn tạo sân chơi lành mạnh, góp phần phổ biến rộng rãi và phát triển phong trào tập luyện môn Đua thuyền Canoeing.



Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên tranh tài ở nội dung Canoeing và Kayak thuyền bốn thi đấu ở các cự ly 1000m. Giải diễn ra đến hết ngày 25/6./.