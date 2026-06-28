Hơn 260 vận động viên tranh tài đầy kịch tính, sôi nổi

Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho tỉnh Khánh Hòa, giải Nhì tỉnh An Giang và giải Ba thuộc về tỉnh Đắk Lắk . Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Các vận động viên tranh tài ở các môn: bóng đá 7 người, bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co và đội nước nữ. Trong môn đội nước nữ là tâm điểm chú ý, nhận được sự cổ vũ sôi động từ người hâm mộ. Với trang phục Chăm truyền thống, đi chân trần và đầu đội lu gốm chứa nước, các vận động viên đội tuyển tỉnh Khánh Hòa đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành giải Nhất môn thi này, nhận được sự đánh giá cao khán giả.

Ban tổ chức trao giải Nhất bóng đá nam cho đội thi đấu tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Cụ thể ở môn đội nước nữ (cự ly 20m và 30m), giải Nhất được trao cho đội Khánh Hòa. Đội Khánh Hòa còn giành giải Nhất ở môn kéo co (hạng mục 500kg hỗn hợp và 540kg hỗn hợp); bóng đá 7 người. Ở môn bóng chuyền, giải Nhất thuộc về đội thi đến từ An Giang. Kết quả toàn đoàn: Tỉnh Khánh Hòa xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về tỉnh An Giang và giải Ba được trao cho tỉnh Đắk Lắk.

Ông Tăng Việt Thành (Phòng Thể dục thể thao cho mọi người, Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, các đoàn đã có sự chuẩn bị, tập luyện kỹ lưỡng từ năm 2025. Các vận động viên người Chăm được tuyển chọn từ cộng đồng đã thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, cống hiến cho khán giả nhiều pha thi đấu đẹp mắt. Ban trọng tài các cuộc thi làm việc khách quan, trung thực và nhanh chóng lựa chọn ra những đội thi đấu tốt nhất để vào các vòng chung kết.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa Phan Đức Cường nhận định, Ngày hội thể thao là dịp để cộng đồng người Chăm các địa phương giao lưu, học hỏi, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban tổ chức phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố triển vọng bổ sung vào đội tuyển tham gia các giải đấu cấp khu vực và quốc gia trong thời gian tới.

Bóng đá 7 người vòng chung kết tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, phát triển văn hóa đối với vùng đồng bào dân tộc Chăm trong tình hình mới; góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các địa phương. Ngày hội cũng là dịp để cán bộ quản lý trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn.

Bên cạnh các hoạt động thể thao, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại Khánh Hòa còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống; tái hiện lễ hội, nghi thức văn hóa; không gian trưng bày sản phẩm nghề thủ công, ẩm thực và quảng bá du lịch. Điểm nhấn của Ngày hội là nghệ thuật sắp đặt đa phương tiện chủ đề “Sắc Chăm - Hội tụ và lan tỏa” và triển lãm chuyên đề “Đặc trưng văn hóa dân tộc Chăm trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”, mang lại những trải nghiệm độc đáo cho nhân dân và du khách thập phương.

Đội nữ thi đấu kéo co ở vùng chung kết. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức từ ngày 26-28/6, quy tụ hàng trăm nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng và đông đảo đồng bào Chăm đến từ 7 tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh tham gia./.