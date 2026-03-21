Hơn 2.000 người tham gia giải chạy hưởng ứng Giờ Trái đất 2026

Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, lãnh đạo các phường sở tại trên địa bàn Hà Nội; cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành liên quan, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các tổ chức xã hội, hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông báo chí.

Các VĐV trên đường chạy. Ảnh. Lan Anh/TTXVN phát

Các VĐV trên đường chạy. Ảnh. Lan Anh/TTXVN phát

Với thông điệp “Sáng tạo xanh – Tương lai xanh”, giải chạy thu hút hơn 2.000 người tham gia, gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ Công Thương và các cơ quan, ban, ngành liên quan; đại diện các đơn vị, tổ chức xã hội, hiệp hội ngành hàng; đại diện các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; người dân yêu thích chạy bộ và các vận động viên đến từ các câu lạc bộ phong trào.

Ngay từ sáng sớm, các vận động viên đã có mặt tại khu vực Hồ Tây để tham gia cự ly 3 km trong không gian xanh, góp phần lan tỏa lối sống tích cực, thân thiện với môi trường. Chương trình có sự tham gia của các Đại sứ như cầu thủ Duy Mạnh, diễn viên Lê Hải, Đại sứ Du lịch và Môi trường - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất, sáng tạo, tối ưu hóa chi phí và gia tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Bộ Công Thương đã chủ trì triển khai nhiều chương trình, chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, qua đó đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang thúc đẩy việc sử dụng các loại nhiên liệu sạch và nhiên liệu sinh học trong lĩnh vực giao thông, góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, với những thách thức lớn về an ninh năng lượng và biến động thị trường toàn cầu, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của nền kinh tế.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đang xây dựng các kịch bản tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh tuyên truyền trong toàn xã hội, sớm phát động phong trào tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng xanh, giảm phát thải; đồng thời rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học.

Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, cơ chế quan trọng; trong đó, Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khuyến khích đầu tư và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giảm phát thải, bảo vệ môi trường, thúc đẩy tăng năng suất lao động và đổi mới mô hình tăng trưởng là một trong những trọng tâm lớn, đồng thời nhấn mạnh đây vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của toàn xã hội.

Năm 2026 đánh dấu 15 năm Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất. Lễ phát động “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026” được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú trên quy mô toàn quốc, nổi bật như giải chạy trực tiếp và trực tuyến; cuộc thi trực tuyến hưởng ứng phong trào.

Chương trình năm nay không chỉ tiếp tục nhấn mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mà còn hướng tới một bước chuyển quan trọng là chủ động đổi mới sáng tạo trong cách sử dụng năng lượng. Từ ứng dụng công nghệ, đổi mới quản trị đến thay đổi hành vi tiêu dùng, mỗi giải pháp hôm nay sẽ góp phần tạo nên những giá trị bền vững hơn cho tương lai mai sau.

Lễ phát động và giải chạy là một trong những hoạt động nổi bật, thể hiện tinh thần hành động của cộng đồng hướng tới lối sống xanh hơn, tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn.

Giải chạy được tổ chức với hai hình thức. Hình thức trực tiếp diễn ra tại Không gian Văn hoá Sáng tạo Tây Hồ với cự ly 3 km. Hình thức trực tuyến được triển khai trên phạm vi toàn quốc thông qua các ứng dụng 84RACE và Strava, diễn ra từ ngày 21/3/2026 đến ngày 11/4/2026, dự kiến thu hút hàng chục nghìn vận động viên chuyên và không chuyên đến từ khắp mọi miền đất nước.

Song song đó, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026” diễn ra từ ngày 21/3 đến ngày 11/4/2026 trên website https://tietkiemnangluong.com.vn/, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng.

Thông tin về chương trình được đăng tải trên Tạp chí Công Thương và fanpage “Chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”. Trước đó, từ tháng 2/2026, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan để phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào, gắn với mục tiêu chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Tại Việt Nam, Chiến dịch Giờ Trái đất được triển khai từ năm 2009 với sự tham gia tích cực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngay từ những năm đầu. Gần hai thập kỷ qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng trên toàn quốc, góp phần lan tỏa thông điệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng.

Thay mặt Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân, cùng các vận động viên, tiếp tục tích cực hưởng ứng và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong đời sống.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long yêu cầu cần đẩy mạnh đổi mới công nghệ, áp dụng các giải pháp quản lý năng lượng tiên tiến, thúc đẩy mô hình sản xuất và tiêu dùng hiệu quả tại doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích chuyển đổi năng lượng và phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch.

Việc tăng cường tiết kiệm xăng dầu trong giao thông, thúc đẩy sử dụng phương tiện công cộng sẽ góp phần xây dựng nền kinh tế hiện đại, năng suất cao và phát triển bền vững./.