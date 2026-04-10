Hơn 200 đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình “Câu chuyện thời hoa lửa”

Ban tổ chức trao tặng hoa, quà cho những nhân chứng lịch sử giao lưu tại chương trình. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN Ông Trần Đạt, Dũng sỹ diệt Mỹ, nguyên cán bộ văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận, trong kháng chiến chống Mỹ giao lưu với đoàn viên, thanh niên tại chương trình. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN Hơn 200 đoàn viên, thanh niên cùng dâng hoa, dâng hương tại Nhà truyền thống, bia tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng nhớ và tri ân sâu sắc sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh, các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Điểm nhấn của chương trình là giao lưu, gặp gỡ những nhân chứng lịch sử, tiếp lửa truyền thống. Những “Câu chuyện thời hoa lửa” đầy hào hùng dần dần được các cựu chiến binh, nguyên cán bộ văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận; nguyên cán bộ giao liên Khu ủy Khu VI trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ kể lại một cách sống động. Mỗi câu chuyện được kể lại chính là “ngọn lửa” thắp lên niềm tin, lý tưởng và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Bạn Phan Thị Thanh Tuyên, sinh viên Trường đại học Phan Thiết chia sẻ: Sau khi lắng nghe những câu chuyện đầy gian khổ của thế hệ cha anh, bản thân đầy tự hào, thêm hiểu về những năm tháng gian lao mà anh dũng của các anh, các bác. Từ sự biết ơn sâu sắc, bản thân ý thức về trách nhiệm tiếp nhận, lưu giữ và lan tỏa hơn nữa những câu chuyện lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lâm Đồng Trần Diệp Mỹ Dung cho biết: chương trình sinh hoạt chính trị “Câu chuyện thời hoa lửa” chính là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, là lời hồi đáp của tuổi trẻ hôm nay gửi đến cha anh đi trước.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, đất nước đang kiêu hãnh tiến vào kỷ nguyên vươn mình, mang đến vô vàn cơ hội nhưng cũng đặt lên vai tuổi trẻ nhiều trọng trách. Mỗi bạn trẻ hãy mang tinh thần “xung kích” của cha anh vào trong phòng thí nghiệm, trên giảng đường, trong khởi nghiệp và trong từng hành động nhỏ nhất vì cộng đồng. “Chúng ta cần nuôi dưỡng khát vọng lớn, sẵn sàng dấn thân vào những việc khó, việc mới, để xây dựng quê hương Lâm Đồng không chỉ giàu đẹp về kinh tế mà còn vững chãi về bản sắc, xứng đáng là một cực tăng trưởng năng động của cả nước”, Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức kết nạp Đoàn cho các em đội viên tiêu biểu, trao tặng quà và học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Giang.

Được biết, đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử” do Trung ương Đoàn phát động là một đề án thực sự ý nghĩa, chạm đến trái tim người trẻ. Đối với các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh Lâm Đồng, hơn 1.669 câu chuyện được tái hiện, thu hút gần 400.000 lượt theo dõi của các bạn trẻ, khẳng định lịch sử không còn nằm im trong những trang sách cũ. Lịch sử đã sống lại, tươi mới và đầy sức sống qua những thước phim, những bài viết, những hơi thở của thời đại số./.