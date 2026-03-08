Hơn 1.760 thí sinh tham dự Giải Robocon “Bắc Ninh cất cánh”

Các đại biểu động viên thí sinh trước khi bước vào Cuộc thi. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Giải Robocon Bắc Ninh 2026 là sân chơi khoa học – công nghệ dành cho thanh thiếu niên, nhằm phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực lập trình, công nghệ và chế tạo robot; đồng thời khuyến khích học sinh phát triển tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng giải quyết vấn đề. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong trường học, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.



Năm 2026, giải ghi nhận 879 đội đăng ký dự thi. Sau quá trình rà soát, thẩm định hồ sơ theo thể lệ, có 602 đội đủ điều kiện tham gia vòng loại với tổng số 1.763 thành viên đến từ 271 cơ sở giáo dục và các trung tâm công nghệ trên địa bàn tỉnh. So với năm 2025 (có 387 đội đủ điều kiện), số đội tham gia vòng loại năm nay tăng 215 đội, cho thấy phong trào nghiên cứu, chế tạo robot trong thanh thiếu niên ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.



Theo Ban Tổ chức, các đội được chia thành 3 bảng thi theo độ tuổi: bảng A (từ 9–11 tuổi) có 201 đội với 585 thành viên; bảng B (từ 12–15 tuổi) có 202 đội với 585 thành viên; bảng C (từ 16–18 tuổi) có 199 đội với 593 thành viên.



Vòng loại được tổ chức theo hình thức tập trung, trực tuyến, mỗi bảng thi trong thời gian 150 phút. Các đội sử dụng phần mềm Robot Simulation (Robosim) để thực hiện bài thi với các nội dung thiết kế, lập trình robot, tối ưu chiến thuật vận hành và xử lý tình huống theo yêu cầu đề bài; điểm số cao nhất trong các lần chạy sẽ được ghi nhận để tính kết quả.



Giải Robocon Bắc Ninh năm 2026 có nhiều điểm mới như tăng mạnh quy mô tham gia với 879 đội đăng ký; mở rộng số đội vào vòng chung kết lên 72 đội (thay vì 48 đội như năm trước); đồng thời, tăng số lượng đội đạt giải từ 10 lên 16 đội mỗi bảng. Cuộc thi cũng được triển khai theo lộ trình sớm và đồng bộ, phát động từ tháng 10/2025, vòng loại tổ chức trong tháng 3/2026 và vòng chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 4/2026.



Năm nay, giải được tổ chức theo định hướng chuyển đổi số toàn diện, từ khâu đăng ký, tiếp nhận hồ sơ đến quản lý thi đấu và tổng hợp kết quả. Các thông báo, lịch thi, thẻ thí sinh và giấy chứng nhận đều được triển khai trên nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và tạo điều kiện để thí sinh, giáo viên làm quen với môi trường công nghệ.

Quang cảnh Cuộc thi. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN



Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh, Phó trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi nhấn mạnh: “Giải Robocon Bắc Ninh năm nay tiếp tục được xác định tổ chức với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, chuyên nghiệp, bài bản, gắn chặt hơn với yêu cầu chuyển đổi số toàn diện. Giải đấu không chỉ là nơi tranh tài về kỹ thuật, mà còn là môi trường rèn luyện tư duy hệ thống, khả năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian của các đội thi. Trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Ban Tổ chức kỳ vọng cuộc thi không đơn thuần là một sân chơi, mà là một mắt xích trong chiến lược dài hạn xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hình thành thế hệ công dân số của tỉnh trong tương lai".



Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các nội dung thi đấu vòng loại. Kết thúc vòng loại, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 24 đội có điểm số cao nhất và hợp lệ ở mỗi bảng (tổng cộng 72 đội) tham gia vòng chung kết thi đấu trên sa bàn vật lý với robot thực tế, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4/2026./.