Hơn 1.500 người tham gia chương trình toàn dân tập luyện thể dục, thể thao

Các đại biểu và đông đảo cán bộ, nhân dân đã tham gia các hoạt động: đồng diễn thể dục thể thao, chạy đồng hành tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Chương trình thu hút hơn 1.500 người tham gia, đến từ các khối: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các phường Hà Nam, Phủ Lý, Châu Sơn, Lý Thường Kiệt, Liêm Tuyền; tổ dân phố, các câu lạc bộ thể thao, học sinh, sinh viên, giáo viên các trường học trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Xuân Lương nhấn mạnh, chương trình góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông kêu gọi các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện, xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, để việc rèn luyện sức khỏe trở thành thói quen thường xuyên của mỗi người dân.

Màn biểu diễn võ thuật của các vận động viên đến từ câu lạc bộ võ Taekwondo Phủ Lý (Ninh Bình) Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cho biết, chương trình toàn dân tập luyện thể dục, thể thao là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc rèn luyện thân thể; đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào, duy trì thói quen tập luyện thể dục, thể thao hằng ngày. Mỗi người lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để nâng cao sức khỏe, tinh thần, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu, cán bộ, nhân dân tham gia đồng diễn thể dục, thể thao, chạy đồng hành, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi. Tại chương trình cũng diễn ra Giải kéo co nam, nữ với sự tham gia của 4 đội là cán bộ, học sinh, sinh viên, vận động viên của các phường trên địa bàn. Các đội thi đấu nhiệt tình, đoàn kết, thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân./.