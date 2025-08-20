Hơn 150 chuyên gia từ 11 quốc gia dự Hội nghị quốc tế về thư viện và xuất bản

Hơn 150 nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nghiên cứu sinh và học viên cao học đến từ 11 quốc gia tham dự hội nghị. Trong số đó có nhiều diễn giả uy tín như: Bà Janine Schmidt, nguyên Giám đốc Thư viện Trenholme, Đại học McGill, Montreal, Canada; Bà Margaret Law, Phó Giám đốc Thư viện Đại học (chịu trách nhiệm về quan hệ Quốc tế), kiêm Giám đốc Văn phòng Bản quyền tại Đại học Alberta, Canada; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Văn Hùng, Trưởng Khoa Thông tin và Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Songphan Choemprayong, Khoa Khoa học Thư viện, Trường Nghệ thuật, Đại học Chulalongkorn (Thái Lan); Tiến sỹ Espéran Padonou, Giám đốc điều hành Quỹ Vallet (Pháp)...

Với chủ đề chính về khoa học thông tin, thư viện số, khoa học mở, xuất bản điện tử và dịch vụ người dùng trong kỷ nguyên số, Hội nghị là diễn đàn liên ngành để các đại biểu trình bày kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về các đổi mới, xu hướng và thách thức thực tiễn trong lĩnh vực thư viện và xuất bản học thuật, đề xuất giải pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số.

Hội nghị còn góp phần củng cố và mở rộng mạng lưới hợp tác khoa học quốc tế cho các đơn vị tham dự, thúc đẩy hoạt động chia sẻ thông tin, đổi mới sáng tạo, đào tạo và nâng cao năng lực; đồng thời định hình chuẩn mực và chính sách cho ngành thư viện và xuất bản học thuật trên thế giới, thúc đẩy xu hướng hội nhập sâu rộng với cộng đồng nghiên cứu tại khu vực Đông Nam Á và thế giới trong lĩnh vực thư viện và xuất bản học thuật.

Hơn 150 đại biểu đến từ 11 nước trên thế giới tham dự Hội nghị. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN Hội nghị được tổ chức với nhiều chủ đề đa dạng, gồm: 2 tọa đàm về “Thúc đẩy hội nhập quốc tế cho các tạp chí khoa học Việt Nam” và “Ứng dụng AI trong công tác thư viện: Công cụ, kỹ năng và định hướng chiến lược”. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các bài báo cáo chính tại phiên toàn thể về vai trò mới của thư viện trong kỷ nguyên số, đặc biệt là với AI, xuất bản mở, siêu dữ liệu toàn cầu và chuyển đổi số.

Ngoài ra, hội nghị còn dành thời gian tổ chức các phiên thảo luận song song với 6 chủ đề: Ứng dụng các công nghệ số mới và trí tuệ nhân tạo trong thư viện hàn lâm; Nguồn học liệu mở và vai trò lãnh đạo của thư viện trong chuyển đổi giáo dục; Chuyển đổi thư viện hàn lâm: Lãnh đạo thích ứng, chất lượng dịch vụ và kỳ vọng của người dùng; Chuyển đổi số trong thư viện hàn lâm và nghiên cứu: Quản trị, thực tiễn và đổi mới; Ứng dụng công nghệ đổi mới và phát triển năng lực thông tin nhằm chuyển đổi thư viện trong giáo dục đại học; Định hình Giao tiếp học thuật: Chính sách, mô hình xuất bản và những phân tích dựa trên dữ liệu.