Hơn 140 vận động viên khuyết tật tranh tài cầu lông, bóng bàn ở giải đấu cấp quốc gia

Ban tổ chức trao cờ cho các đoàn tham dự giải đấu. Ảnh: Trần Trang-TTXVN

Giải diễn ra từ ngày 13-19/4, quy tụ 143 vận động viên đến từ 7 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Thái Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh. Các vận động viên tranh tài ở 2 môn là cầu lông và bóng bàn với tổng số 43 nội dung thi đấu, trong đó môn cầu lông có 20 nội dung, bóng bàn có 23 nội dung, được phân chia theo các hạng thương tật. Giải đấu góp phần tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021–2030, thiết thực chào mừng Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), động viên, khuyến khích người khuyết tật tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tăng cường sự tự tin và hòa nhập cộng đồng.Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên Đoàn Văn Công, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải nêu rõ: Giải đấu là sân chơi ý nghĩa để các vận động viên người khuyết tật thể hiện ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao người khuyết tật ngày càng sâu rộng. Thông qua giải đấu, tỉnh Thái Nguyên mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng, thúc đẩy sự quan tâm của toàn xã hội đối với người khuyết tật.

Các vận động viên người khuyết tật tham gia thi đấu môn bóng bàn. Ảnh: Trần Trang-TTXVN

Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam sẽ xem xét, tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 tại Nhật Bản năm 2026, Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 14 tại Malaysia năm 2027 và các giải thể thao người khuyết tật quốc tế trong thời gian tới.



Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào thi đấu sôi nổi. Theo kế hoạch, các trận đấu diễn ra liên tục từ ngày 16-19/4. Kết thúc giải, Ban Tổ chức sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc theo từng môn; trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng kèm giấy chứng nhận cho nội dung thi đấu cá nhân, đôi và đồng đội theo quy định./.