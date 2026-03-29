Hơn 135 vận động viên tranh tài Giải đua xe đạp các câu lạc bộ tỉnh Gia Lai mở rộng

Trao giải cho các tập thể và cá nhân đoạt giải. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN Kết quả, ở nội dung cá nhân: vận động viên Vĩnh Tốt (Câu lạc bộ Ninh Thuận) giành giải Nhất lứa tuổi trên 50, vận động viên Nguyễn Nam Cực (Team Quy Nhơn) giành giải Nhất lứa tuổi 40 - 49, vận động viên Hồ Xuân Duy (Câu lạc bộ C5 - Hà Nội) giành giải Nhất lứa tuổi 16 - 39.

Ở nội dung đồng đội, Câu lạc bộ Đại Phát Quý Phát - Khánh Hoà giành giải Nhất lứa tuổi 16 - 39, Team Quy Nhơn giành giải Nhất lứa tuổi 40 - 49, Câu lạc bộ thành phố Huế giành giải Nhất lứa tuổi trên 50 tuổi.

Giải đua xe đạp các Câu lạc bộ tỉnh Gia Lai năm 2026 quy tụ 135 nam vận động viên đến từ 15 câu lạc bộ mạnh các tỉnh, thành phố: Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội. Trong đội hình tổng thể có các vận động viên như Nguyễn Nam Cực, Lê Văn Đậy, Lưu Văn Mừng... đã từng đoạt nhiều giải thưởng ở các cuộc đua trong và ngoài tỉnh.

Tham gia giải đấu, các vận động viên ở các nhóm tuổi 16 - 39, 40 - 49 tuổi tranh tài ở cự ly 36 km, các vận động viên ở nhóm tuổi trên 50 tuổi tranh tài ở cự ly 30 km. Tổ trọng tài giải đua cho biết: Tốc độ bình quân của của các vận động viên tại giải đua là 40 km/giờ. Các vận động viên đang thi đấu tại giải. Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Phát biểu tại giải đua, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban tổ chức giải khẳng định: Giải đua xe đạp các câu lạc bộ tỉnh Gia Lai năm 2026 là giải đấu có chất lượng hơn các giải trước. Ban Tổ chức đã phân chia các nhóm tuổi phù hợp để đảm bảo tính cạnh tranh, thu hút số lượng câu lạc bộ và vận động viên tham gia nhằm phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và bộ môn xe đạp nói riêng; tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, địa phương các câu lạc bộ xe đạp trong và ngoài tỉnh; góp phần tăng cường sức khỏe và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, giải đua cũng góp phần giới thiệu, quảng bá đến đông đảo bạn bè, du khách về quê hương, con người Gia Lai./.