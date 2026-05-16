Hơn 12.000 người tham gia giải chạy S – Race tại Cà Mau

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau tham gia giải. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh, cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành trên địa bàn tỉnh.



Theo Ban tổ chức, giải chạy học sinh S-Race là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Quyết định 641/QĐ-TTg về Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết, đây là chặng mở màn của S-Race 2026, thu hút hơn 12.000 người tham gia. Trong đó có 4.200 học sinh, giáo viên, phụ huynh tham gia trực tiếp tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, hơn 8.200 vận động viên tham gia tại 15 điểm tại các phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Minh Luân, sự kiện mang tính nhân văn sâu sắc góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống lành mạnh, tinh thần rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, giúp các học sinh hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao tạo nền tảng quan trọng để phát triển toàn diện. Thông qua tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, các em học sinh cũng được khuyến khích vượt qua giới hạn của bản thân.



Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh khẳng định, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng và Nhà nước xác định phát triển con người Việt Nam toàn diện là mục tiêu xuyên suốt. Những định hướng chiến lược đã khẳng định thể thao học đường là nền tảng hình thành nhân cách, lối sống tích cực cho thế hệ trẻ, đồng thời giữ vai trò cốt lõi trong chiến lược phát triển con người Việt Nam.



Cũng theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh, hưởng ứng chủ trương đó, S-Race 2026 được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sự tham gia của phụ huynh và học sinh góp phần lan toả các giá trị nhân văn, từng bước hoàn thiện môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em; đồng thời tạo điều kiện để gia đình, nhà trường đồng hành trong quá trình phát triển của học sinh.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 6 giải cá nhân ở các nội dung thi đấu và 3 giải tập thể với tổng giá trị giải thưởng 142 triệu đồng./.