Hơn 1.000 người tham gia Chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao

Chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao năm 2026 do Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hồng Hiếu- TTXVN Chương trình là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng khẳng định, Chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao đã trở thành hoạt động có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, chương trình còn khơi dậy và lan tỏa tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, cổ vũ người dân thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thường xuyên rèn luyện thân thể.

Các đại biểu và người dân đã tham gia nhiều hoạt động thể dục thể thao sôi nổi tạo không khí hào hứng, gắn kết và lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng Hồng Hiếu- TTXVN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng kêu gọi mỗi người dân lựa chọn cho mình hình thức vận động phù hợp, duy trì thói quen tập luyện ít nhất một môn thể thao hằng ngày. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục xây dựng, duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao sâu rộng, bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu và người dân đã tham gia nhiều hoạt động thể dục thể thao sôi nổi như chạy bộ, nhảy đồng hành, kéo co, nhảy dây… tạo không khí hào hứng, gắn kết và lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không ngừng phát triển, nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành cùng sự hưởng ứng tích cực của người dân. Nhiều loại hình thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần và xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, khỏe mạnh./.