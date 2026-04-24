Hơn 100 hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại Triển lãm “Sắc màu văn hóa Xứ Trà”

Triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 100 hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, phản ánh sinh động bức tranh toàn diện về lịch sử, văn hóa và con người Thái Nguyên. Nội dung trưng bày tập trung vào hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; các giá trị di sản văn hóa phi vật thể; những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, lễ hội truyền thống và ẩm thực địa phương… Qua đó, sự kiện góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc. Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông La Bảo Duy, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, địa phương là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, từng giữ vai trò quan trọng trong các cuộc kháng chiến của dân tộc. Trên địa bàn tỉnh hiện có hàng trăm di tích lịch sử, trong đó có nhiều di tích quốc gia đặc biệt cùng hàng chục di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục quốc gia, phản ánh chiều sâu văn hóa và truyền thống lâu đời của vùng đất Việt Bắc.

Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên khẳng định: “Triển lãm được tổ chức nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử và tinh thần yêu nước; đồng thời là dịp quảng bá hình ảnh Thái Nguyên tới đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Qua đó, sự kiện nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa, đặc biệt đối với thế hệ trẻ”.

Không chỉ dừng lại ở di sản hữu hình, Thái Nguyên còn là kho tàng văn hóa phi vật thể phong phú của 51 dân tộc anh em thể hiện qua ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán, tín ngưỡng và các loại hình nghệ thuật dân gian. Hiện nay, Thái Nguyên có 45 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, như: Múa Tắc xình, hát Sấng cọ, Lễ hội Cầu mùa (của người Sán Chay), Lễ Cấp sắc, Nghi lễ Tết nhảy (Nhảng Chầm đao), Pả dung (của người Dao); Rối cạn Thẩm Rộc và Ru Nghệ, Nghi lễ Then, Lễ hội Lồng Tồng, Lượn cọi (của người Tày), Soọng Cô, Nghi lễ Cấp sắc (của người Sán Dìu)… Ngoài ra, địa phương còn được nhiều người biết đến bởi những sản vật đặc trưng như: chè Tân Cương, miến dong Côn Minh, gạo Bao thai Định Hóa, gạo nếp vải Ôn Lương dẻo thơm, na La Hiên, quýt Quang Thuận, hạt dẻ Ngân Sơn, mật ong Phú Lương… Những yếu tố này tạo nên tiềm năng lớn để phát triển du lịch văn hóa, sinh thái gắn với bảo tồn bản sắc truyền thống. Đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn tham quan Triển lãm. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

Triển lãm "Sắc màu văn hóa Xứ Trà" là một trong những hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh trong giai đoạn tới; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh Thái Nguyên là điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc trong hành trình khám phá văn hóa Việt Nam.

Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đã đến tham quan, tìm hiểu và tham gia các hoạt động trải nghiệm tại không gian triển lãm. Sự hưởng ứng tích cực này cho thấy sức lan tỏa của sự kiện, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Triển lãm diễn ra từ ngày 24/4 đến hết ngày 20/5/2026./.