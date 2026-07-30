Hơn 100 doanh nghiệp kết nối đưa hàng Việt vào chuỗi phân phối Central Retail

Đại biểu tham quan gian hàng tại Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại Central Retail Việt Nam 2026. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN

Theo Ban tổ chức, sự kiện năm nay thu hút sự quan tâm từ cộng đồng doanh nghiệp với hơn 100 doanh nghiệp đăng ký tham gia. Ban tổ chức đã chọn lựa 40 đơn vị đáp ứng đầy đủ tiêu chí để trưng bày các sản phẩm thuộc lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến, đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm và thủ công mỹ nghệ. Không gian giới thiệu sản phẩm năm nay đánh dấu sự mở rộng quy mô khi có sự góp mặt của các doanh nghiệp mới đến từ khu vực Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, giúp đa dạng hóa nguồn hàng và mở rộng cơ hội giao lưu kinh tế. Việc ban tổ chức quyết định chuyển địa điểm về GO! An Lạc cũng là một chiến lược tối ưu hóa hiệu quả, bởi đây chính là trung tâm thương mại đang duy trì doanh số bán hàng cao nhất trong toàn bộ hệ thống GO! tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với tình trạng lạm phát cao và rào cản bảo hộ thương mại gia tăng, việc tập trung khai thác thị trường nội địa với quy mô hơn 100 triệu dân là một hướng đi quan trọng để tạo đầu ra bền vững.

Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại Central Retail Việt Nam đã trở thành hoạt động xúc tiến thương mại thường niên mang tính trọng tâm, tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam quảng bá các sản phẩm có chất lượng và thương hiệu uy tín. Sự kiện cũng thu hút đông đảo khách tham quan trong nước và quốc tế đến trải nghiệm, mua sắm; qua đó hỗ trợ doanh nghiệp của TP. Hồ Chí Minh và các địa phương thuận lợi tham gia kết nối, đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối, bán lẻ hiện đại.

Trọng tâm của chuỗi sự kiện là Hội nghị kết nối giao thương (B2B) với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Tại đây, các doanh nghiệp sẽ làm việc trực tiếp với đội ngũ thu mua của Central Retail, bám sát các tiêu chí cốt lõi về chứng nhận chất lượng, hồ sơ công bố hợp lệ và các yêu cầu về quy trình sản xuất cũng như điều kiện sử dụng lao động.



Ông Bollette Dimitri, Giám đốc Thương mại cấp cao Ngành hàng Tiêu dùng nhanh, Tập đoàn Central Retail Việt Nam thông tin: Qua 3 năm tổ chức Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam, Central Retail Việt Nam đã tiếp xúc và kết nối thành công với hơn 500 lượt doanh nghiệp.

Theo ông Bollette Dimitri, để tham gia vào mạng lưới cung ứng của Central Retail tại Việt Nam, doanh nghiệp cần đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, minh bạch nguồn gốc, thiết kế bao bì chuyên nghiệp, có hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh và năng lực cung ứng bền vững. Tuy nhiên, đội ngũ của Central Retail không chỉ tìm kiếm các sản phẩm đáp ứng ngay các tiêu chí mà còn tư vấn, hướng dẫn chi tiết cho các doanh nghiệp về bao bì, mẫu mã, quy chuẩn hồ sơ; hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện sản phẩm. Mục tiêu không dừng lại ở kệ hàng Central Retail hay các hệ thống siêu thị nội địa, mà còn xa hơn là tạo đà cho sản phẩm Việt vươn tầm xuất khẩu ra thị trường quốc tế.



Các doanh nghiệp tham gia tuần lễ kỳ vọng, thông qua việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại hệ thống phân phối của Central Retail, hàng hóa Việt sẽ nhanh chóng tiếp cận người tiêu dùng. Những phản hồi của khách hàng tại đây sẽ là cơ sở giúp doanh nghiệp đánh giá chất lượng sản phẩm, nắm bắt xu hướng tiêu dùng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh để thúc đẩy phát triển tại thị trường nội địa và hướng tới mục tiêu xuất khẩu./.