Hơn 10 triệu lượt khách tham quan Triển lãm thành tựu đất nước

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, có sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích trung tâm triển lãm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, số lượng khách đến Triển lãm luôn trong tình trạng đông đúc. Điển hình, ngày 1/9 khoảng 1,05 triệu người; ngày 2/9 khoảng 900.000 người và ngày 7/9 có khoảng 1 triệu người.

Điều đáng quan tâm, những ngày cuối trước khi kết thúc, lượng du khách đến tham quan Triển lãm thành tựu đất nước vẫn luôn nhộn nhịp. Khắp các sảnh, các cổng lớn và lối mở, bãi đậu xe… ở khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia đều tấp nập người và phương tiện.



Đúng như dự kiến của Ban tổ chức, khi kết thúc triển lãm vào chiều muộn 15/9, Triển lãm thành tựu đất nước sẽ đạt 10 triệu lượt khách. Dù đón lượng khách kỷ lục trong lịch sử triển lãm tại Việt Nam, nhưng các dịch vụ vẫn cơ bản đảm bảo đầy đủ, chu đáo, sạch sẽ và an toàn cho khách tham quan.



Trong thời gian diễn ra triển lãm và chuỗi các sự kiện, người dân tới tham quan được cấp phát cẩm nang thông tin miễn phí cùng hệ thống bảng biển chỉ dẫn được đặt khắp nơi. Lực lượng lễ tân, tình nguyện viên phục vụ du khách tới gần 2.000 người.



Triển lãm thành tựu đất nước kết thúc vào 16 giờ ngày 15/9 và lễ bế mạc sẽ bắt đầu từ 20 giờ tối 15/9, được truyền hình trực tiếp trên đài Truyền hình Việt Nam. Tại lễ bế mạc có chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng thuộc nhiều thế hệ tham gia…/.