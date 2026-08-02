Hơn 1 vạn người tham dự Lễ khai mạc Sports Festival 2026

Lễ khai mạc Sports Festival 2026 với chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng theo chủ đề tôn vinh tinh thần thể thao và lòng tự hào dân tộc kết hợp công nghệ sân khấu hiện đại, hệ thống âm thanh - ánh sáng công suất lớn cùng màn hình LED quy mô, tạo nên trải nghiệm thị giác và âm nhạc ấn tượng cho khán giả. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, Hoàng Bách, Phạm Anh Khoa, nhóm Bức Tường, nhóm Oplus, vận động viên Châu Tuyết Vân. Tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ sự kiện Sport Festival 2026. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức công bố và trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho Sports Festival 2026 với nội dung: "Lễ hội thể thao đa môn có số lượng giải đấu độc lập thuộc hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế diễn ra đồng thời nhiều nhất tại Việt Nam, kết hợp các hoạt động văn hóa, cộng đồng và du lịch". Chứng nhận ghi nhận quy mô tổ chức của chuỗi sự kiện cũng như mô hình kết hợp giữa thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng, văn hóa, du lịch và các hoạt động cộng đồng.

Theo Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam, Sports Festival 2026 được tổ chức với quy mô mở rộng, diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2026, quy tụ 12 bộ môn thi đấu cùng khoảng 17.000 vận động viên và khách mời trong nước, quốc tế. Điểm đặc biệt và cũng là dấu ấn nổi bật của Sports Festival năm nay là sự hiện diện của các đoàn Công an, Cảnh sát, các vị Đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế cùng các vận động viên đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ban Tổ chức sự kiện Sport Festival 2026 trao 2 tỉ đồng đóng góp vào quỹ "Xây nhà cho đồng bào vùng biên giới tỉnh Lâm Đồng". Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá Sports Festival 2026 là sự kiện có ý nghĩa đối với định hướng phát triển du lịch thể thao của địa phương trong giai đoạn mới. Việc tổ chức đồng thời nhiều giải đấu quốc gia và quốc tế không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến mà còn khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng thể thao, du lịch, tạo động lực phát triển dịch vụ, thương mại và thu hút du khách đến với địa phương.

Dịp này, Ban Tổ chức Sports Festival 2026 đã trao tặng 2 tỉ đồng vào quỹ "Xây nhà cho đồng bào vùng biên giới tỉnh Lâm Đồng", góp phần chia sẻ khó khăn và hỗ trợ đời sống người dân khu vực biên giới của tỉnh./.