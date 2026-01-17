Hơn 1 triệu học sinh được trang bị kiến thức về sống xanh - sạch - khỏe

Sau 5 năm, Chương trình "Trường học Xanh - Sạch - Khỏe" đã được triển khai tại 1.894 trường học ở 10 tỉnh, thành phố, với 16 bài giảng điện tử về vệ sinh và bảo vệ môi trường được xây dựng; hàng nghìn giáo viên được tập huấn chuyên môn và hơn 1 triệu học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng vệ sinh, hình thành thói quen sống xanh - sạch - khỏe từ sớm.

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Trịnh Hoài Thu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình cũng đã trao tặng hàng triệu sản phẩm vệ sinh thiết yếu cho học sinh và nhà trường nhằm hỗ trợ các trường duy trì điều kiện vệ sinh học đường đạt chuẩn.

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho biết, chương trình Trường học Xanh - Sạch - Khỏe hướng tới xây dựng một mô hình giáo dục toàn diện, lấy trường học làm nền tảng để hình thành và nuôi dưỡng những thói quen sống cho học sinh ngay từ những năm đầu đời.

Giáo sư - Tiến sĩ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục bằng cách kết hợp nội dung giảng dạy truyền thống với ứng dụng công nghệ số. Hệ thống giáo án điện tử về vệ sinh cá nhân, sức khỏe và bảo vệ môi trường được xây dựng nhằm hỗ trợ giáo viên trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giúp học sinh tiếp cận kiến thức trực quan, dễ nhớ và dễ áp dụng trong đời sống hàng ngày.

Với vai trò là đơn vị đảm nhiệm khâu chuyên môn, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành việc chuẩn hóa 16 bài giảng điện tử phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh đó, Viện cũng đã xây dựng bộ tài liệu tập huấn và tổ chức tập huấn, hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên trong việc đưa nội dung "Xanh - Sạch - Khỏe" vào thực tiễn giảng dạy tại nhà trường một cách hiệu quả nhất. Các cơ sở giáo dục có thể linh hoạt triển khai theo 3 hình thức: Bố trí thời lượng riêng; tích hợp vào các môn học và hoạt động trải nghiệm hoặc kết hợp cả hai.

Tiết học Xanh - Sạch - Khỏe tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát

Trong suốt quá trình triển khai, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam luôn đồng hành sát sao cùng các nhà trường thông qua hệ thống hỗ trợ trực tuyến, trực tiếp hướng dẫn tổ chức các chiến dịch "Trường học Xanh - Sạch - Khỏe". Đồng thời, Viện đã tổ chức khảo sát để đánh giá, điều chỉnh chất lượng thực hiện.



Với sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự đồng hành của các tổ chức, sự sẵn sàng của các địa phương, nhà trường, giáo viên, học sinh, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh hy vọng sẽ tiếp tục lan toả những kết quả tích cực của chương trình, tạo nên hệ sinh thái bền vững, phát triển toàn diện cho học sinh Việt Nam.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của chương trình trong giai đoạn 2020 - 2025, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Trịnh Hoài Thu nhận định, Chương trình đã kiến tạo một mô hình trường học phát triển toàn diện, nơi học sinh không chỉ được học kiến thức văn hóa mà còn được rèn luyện thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường học và bảo vệ môi trường một cách toàn diện.

Để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, hướng tới mục tiêu xây dựng "Trường học Xanh - Sạch - Khỏe" theo tiêu chuẩn Quốc gia trong giai đoạn tới, Phó Vụ trưởng Trịnh Hoài Thu đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường thực hiện một cách chủ động các nội dung "Xanh - Sạch - Khỏe" vào kế hoạch giáo dục nhà trường.

Các địa phương cần nhìn nhận việc cải thiện hạ tầng vệ sinh, nước sạch là một phần trong chỉ tiêu đánh giá chất lượng trường học; phải đảm bảo rằng mỗi nhà vệ sinh sạch sẽ, mỗi nguồn nước an toàn là quyền lợi chính đáng mà mọi học sinh đều được hưởng.

Nhấn mạnh vai trò của hiệu trưởng trong việc xây dựng "Văn hóa học đường xanh", bà Trịnh Hoài Thu mong muốn, các thầy cô không chỉ coi đây là một chương trình ngắn hạn, mà đưa các tiêu chí này vào nội quy, quy tắc ứng xử của nhà trường, tạo sự đồng thuận giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Là đối tác chiến lược trong khuôn khổ chương trình, bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững, Unilever Việt Nam, cho biết, giáo dục các thói quen vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường không chỉ là nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội, mà còn là chìa khóa để kiến tạo một thế hệ tương lai khỏe mạnh, tự tin và có trách nhiệm.

Unilever Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường và địa phương để triển khai những giải pháp toàn diện, từ cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao nhận thức đến ứng dụng công nghệ trong giáo dục, góp phần tạo ra những thay đổi tích cực, lâu dài, xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh và thúc đẩy chất lượng cuộc sống cho thế hệ trẻ Việt Nam./.