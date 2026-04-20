Hôm nay Quốc hội thảo luận giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

Toàn cảnh Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Trong phiên họp chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; Tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025. Nội dung này được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân quan tâm, theo dõi.

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2025, Việt Nam đã đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới, đưa quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD, lên vị trí thứ 32 thế giới. Lạm phát được kiểm soát tốt; thị trường tiền tệ và mặt bằng lãi suất cơ bản ổn định. Lĩnh vực an sinh xã hội đạt thành tựu nổi bật khi hoàn thành sớm mục tiêu xóa trên 334.000 căn nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng trên 102.000 căn nhà ở xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 1,3%...

Bước sang những tháng đầu năm 2026, dù bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước vẫn duy trì đà tích cực, nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng với GDP ước đạt 7,83% (có 4 địa phương tăng trên 10%), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân được kiểm soát ở mức 3,51%, thu ngân sách 3 tháng ước đạt 829,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4%; thu hút vốn FDI đạt 5,4 tỷ USD, tăng 9,1% và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 249,5 tỷ USD, tăng 23%.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Chính phủ quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc không chấp nhận tăng trưởng thấp, kiên quyết dồn lực thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số"; trên tinh thần “Lựa chọn đúng - Triển khai nhanh - Làm đến nơi, đến chốn - Đo lường bằng kết quả và trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện”.

Để hoàn thành mục tiêu này, Chính phủ phấn đấu thu ngân sách tăng 10% và triệt để tiết kiệm chi; đảm bảo ổn định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay. Chính phủ sẽ tạo đột phá bằng việc giảm dàn trải trong đầu tư công, cương quyết cắt giảm tối thiểu 30% số dự án đầu tư sử dụng ngân sách trung ương và địa phương trong giai đoạn 2026 - 2030, yêu cầu bắt buộc phải đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội trước khi phân bổ vốn. Thể chế sẽ được tập trung hoàn thiện, chuyển tư duy từ "quản lý" sang "kiến tạo phát triển"; tổng rà soát pháp luật, cắt giảm 50% thời gian, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Về các vấn đề xã hội, Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành 108 trường liên cấp tại các xã biên giới trước ngày 30/8/2026 và phấn đấu 100% bệnh viện công lập, tư nhân triển khai bệnh án điện tử, không dùng bệnh án giấy. Đặc biệt, năm 2026 được Chính phủ xác định là "năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở", kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm./.