Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau và đại diện lãnh đạo Quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh cùng thắp sáng lửa trại. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Việt -Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu nhấn mạnh, qua 11 năm tổ chức thành công, Hội trại truyền thống “Thanh niên, Phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9” đã trở thành diễn đàn sinh hoạt chính trị, tư tưởng thiết thực, bồi đắp niềm tự hào về truyền thống của dân tộc, của Đảng, Quân đội và lực lượng vũ trang Quân khu 9 cho cán bộ, đoàn viên, hội viên.



Thông qua các hoạt động phong phú, Hội trại đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm; cổ vũ cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua và hoạt động an sinh xã hội. Từ đó, không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Lê Văn Việt, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Đồng thời, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, trao đổi, học tập kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức, phương pháp hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, công tác Hội và phong trào thi đua của Phụ nữ giữa cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố, Trường quân sự Quân khu với các đơn vị kết nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng khẳng định, thông qua các hoạt động sẽ góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của quê hương đất nước và lực lượng vũ trang Quân khu 9 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9 phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác đoàn và công tác phụ nữ giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Hội trại truyền thống “Thanh niên, Phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9 lần thứ 12” năm 2026 diễn ra trong 2 ngày (từ 25-26/3) với Chủ đề “Thanh niên, Phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9 chung sức, vững tin dưới cờ Đảng”; tập trung vào các hoạt động cụ thể như: Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo; dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, gia đình chính sách,... mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc, lan tỏa truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc và bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cũng đã trao giải thưởng các phần thi trong Hội trại; trao biểu trưng cho đơn vị đăng cai năm 2027; trao các phần quà cho các gia đình chính sách; trao quà cho các em học sinh nghèo học giỏi; tuyên dương cán bộ đoàn, cán bộ phụ nữ xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đoàn và công tác quân sự, quốc phòng địa phương…/.