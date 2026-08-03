Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc bổ sung nội dung về AI

Ngày 3/8/2026, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II năm 2026. Ảnh: Hạnh Quyên-TTXVN

Ngày 3/8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II năm 2026 với chủ đề "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn" theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong cả nước.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho biết, hội thi được tổ chức chỉ một tháng sau Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Đại hội đã xác định nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn là một trong năm nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ, cùng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu, gần thanh niên, sát cơ sở. Vì vậy, Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II là giải pháp cụ thể nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh, điểm mới của hội thi năm nay là được thiết kế khoa học, bài bản hơn, gắn kết giữa lý luận và thực tiễn. Ngân hàng câu hỏi sẽ tập trung kiểm tra toàn diện kiến thức của cán bộ Đoàn về chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; Điều lệ Đoàn và công tác xây dựng Đoàn; lịch sử truyền thống cách mạng; tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; chính sách pháp luật liên quan đến thanh niên, cùng các kỹ năng lãnh đạo, tổ chức hoạt động và phát huy tư tưởng thanh niên, sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc thực tế.

Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị, 100% Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn phải tham gia đầy đủ, tham gia một cách nghiêm túc; phải coi đây là một cơ hội lớn để chúng ta tự học, tự rèn luyện và nâng cao tầm vóc bản thân. Với các ban, đơn vị tham mưu của Trung ương Đoàn phải phối hợp chặt chẽ để đảm bảo các hạ tầng công nghệ, vận hành thông suốt trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam; tập trung xây dựng hệ thống bài giảng bồi dưỡng trực tuyến chất lượng cao trên các nền tảng trực tuyến.

Theo Ban Tổ chức, hội thi được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang triển khai nhiều chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và đổi mới phương thức quản trị, điều hành ở địa phương. Những thay đổi này đặt ra yêu cầu mới đối với tổ chức Đoàn, đặc biệt là năng lực thích ứng, tư duy đổi mới và khả năng tổ chức hoạt động của đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở.

Đối tượng tham gia hội thi là Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn hoặc Phó Bí thư tại những nơi chưa bố trí Bí thư. Nội dung thi tập trung vào các nghị quyết của Đảng và của Đoàn; Điều lệ và công tác xây dựng Đoàn; lịch sử, truyền thống cách mạng; thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 cùng các kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức hoạt động, thuyết phục, tập hợp thanh niên và sử dụng các nền tảng số trong công tác Đoàn.

Theo kế hoạch, hội thi được tổ chức qua ba vòng. Vòng loại diễn ra theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam từ ngày 3/8. Sau vòng loại, các tỉnh, thành đoàn tổ chức vòng thi cấp tỉnh để lựa chọn cán bộ Đoàn xuất sắc tham dự vòng chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11/2026.

Ban Tổ chức cho biết các thí sinh tham dự vòng chung kết sẽ được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ trước khi bước vào các phần thi. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích cùng các giải phụ dành cho cán bộ Đoàn và tác phẩm được yêu thích nhất. Đặc biệt, thí sinh đạt giải Nhất sẽ được lựa chọn tham gia hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương"./.