Hội thảo về lao động và việc làm trong bối cảnh hội nhập ASEAN năm 2025

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Chu Thanh Vân - TTXVN

Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo và cán bộ đầu mối các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ; đại diện Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, các trường đại học, một số nhà nghiên cứu trong nước và sự tham gia trực tuyến của Ban Thư ký ASEAN, được kết nối trực tuyến với Hội thảo khu vực về "Kinh tế chăm sóc và người lao động chăm sóc ở ASEAN".Trong phát biểu khai mạc, Tiến sỹ Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ, Trưởng Nhóm quan chức cấp cao ASEM về lao động nhấn mạnh, Bộ Nội vụ cùng các bộ, ngành đang tích cực tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch công tác trong giai đoạn mới để thực hiện Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch chiến lược của ASEAN đến năm 2035, trong đó xây dựng kế hoạch 5 năm từ 2026-2030. Quá trình này được tiến hành từ đầu năm nay với nhiều hội nghị, hội thảo, từ cấp quan chức đến các nhóm làm việc để có thể kết nối những câu chuyện của các nước với ưu tiên của khu vực.Đối với phần ưu tiên của khu vực, trong quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược của tất cả ba trụ cột của Cộng đồng: Chính trị, Kinh tế, Văn hóa - Xã hội đã có sự tham vấn chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan theo các kênh chuyên ngành. Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì đầu mối của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội đã tổng hợp các ưu tiên, mong muốn của các bộ, ngành trong kế hoạch đó. Tuy nhiên, để hiện thực hóa Kế hoạch chiến lược, bắt buộc phải xây dựng kế hoạch 5 năm của ASEAN trong tất cả các kênh chuyên ngành liên quan.Đây là thời điểm then chốt khi ASEAN đã xác định được ưu tiên, đã có đề xuất của các nước về một số dự án cụ thể. Trong xu thế hội nhập và thực hiện mạnh mẽ Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế, chúng ta cần phải nhấn mạnh chúng ta đưa ưu tiên gì của Việt Nam vào trong ASEAN.“Khi chúng ta có những ưu tiên ở trong nước về xây dựng luật pháp và chính sách, chúng ta có thể đề nghị đưa vào thành những dự án của ASEAN... Và khi đã đưa vào kế hoạch công tác 5 năm có nghĩa là 9 nước ASEAN còn lại sẽ bắt buộc phải tham gia cùng dự án của chúng ta”, Tiến sỹ Hà Thị Minh Đức nói.Tại phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu đã nghe tổng quan về Chương trình công tác của Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALM-WP) giai đoạn 2021-2025, phác thảo các mục tiêu chiến lược và khuôn khổ hoạt động nhằm xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết và thịnh vượng. Ông Phan Nhật Minh, chuyên viên đầu mối về hợp tác lao động, kênh phụ trách Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN cho biết, mục tiêu của Chương trình nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân ASEAN bằng cách phát triển lực lượng lao động có tính cạnh tranh cao và tham gia vào việc làm an toàn, thỏa đáng. Hướng tới một Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) gắn kết, mang lại lợi ích cho người dân, với các đặc tính: bao trùm, bền vững, kiên cường và năng động.Giai đoạn 20251 – 2025, Việt Nam đã tham gia chủ trì một số hoạt động lớn, đặc biệt trong vai trò quốc gia điều phối cho một số lĩnh vực chiến lược, thể hiện cam kết thúc đẩy việc làm và bình đẳng giới trong khu vực. Chẳng hạn như dự án Thực hiện và giám sát hướng dẫn ASEAN về Lồng ghép giới trong các chính sách lao động và việc làm nhằm thúc đẩy việc làm tử tế cho mọi người. Việt Nam đóng vai trò quốc gia điều phối, đảm bảo triển khai hiệu quả các hướng dẫn lồng ghép giới khu vực từ 2021 đến 2025.Hay dự án Nghiên cứu so sánh pháp luật và chính sách trong quản lý lao động di cư ở ASEAN – 2020, đặc biệt là trong các ngành nghề thuộc 8 thỏa thuận công nhận lẫn nhau của ASEAN (MRA) - một dự án do Việt Nam chủ trì. Dự án Nghiên cứu về lao động nữ di cư trong luật pháp và chính sách của các nước thành viên ASEAN (2022), rà soát các kênh di cư nội bộ ASEAN, các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế về di cư lao động và bình đẳng giới; phân tích về luật pháp về di cư lao động dưới lăng kính giới cũng như tác động của đại dịch COVID-19, chỉ ra các phương pháp và khuyến nghị tốt nhất cho từng quốc gia…Ngoài việc đóng vai trò chủ trì, dẫn dắt, điều phối các hoạt động dự án, Việt Nam cũng tham gia với các quốc gia thành viên ASEAN khác thực hiện một số dự án như Ứng dụng hệ thống thông tin thị trường lao động - LMIS (đồng chủ trì với Indonesia và Philippin). Mục tiêu tổng thể của dự án là giúp các nước ASEAN xây dựng các chính sách việc làm và kỹ năng dựa trên bằng chứng.Việt Nam đồng chủ trì với Indonesia và Philippines, phối hợp với KRIVET Hàn Quốc nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực ASEAN thông qua chương trình đào tạo nghề đáp ứng, trọng tâm là đánh giá mức độ đáp ứng hiện tại của chương trình giảng dạy giáo dục nghề nghiệp và kết nối với thị trường lao động, nhu cầu của thị trường lao động để đảm bảo rằng việc giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề gắn kết với nhu cầu của thị trường, tạo ra những lao động có kỹ năng phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động…Cũng tại Hội thảo, từ điểm cầu trực tuyến, ông Carl Rookie O. Daquio, cán bộ cao cấp Phòng Lao động và Công chức, Cơ quan Phát triển con người, Ban Thư ký ASEAN đã trình bày về tình hình xây dựng kế hoạch ALM-WP giai đoạn 2026-2030, các hoạt động được các quốc gia ASEAN đề xuất cho giai đoạn 2026-2030 của các kênh chuyên ngành. Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ giới thiệu tóm tắt về các các ưu tiên của Việt Nam như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kế hoạch hội nhập quốc tế để tạo sự kết nối với các chương trình của khu vực. Đồng thời trao đổi về các hoạt động chính của Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030 liên quan đến Chương trình công tác của Bộ trưởng lao động ASEAN, đề xuất các sáng kiến do Việt Nam chủ trì điều phối Trao đổi về các ưu tiên của Việt Nam…