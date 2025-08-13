Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7: Văn hóa, dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Diệu Thúy - TTXVN

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn cho biết, Hội thảo quốc tế Việt Nam học được tổ chức lần đầu năm 1998 với mong muốn là diễn đàn giới thiệu những thành tựu, nghiên cứu mới nhất về Việt Nam của các học giả trong nước và quốc tế. Đến nay, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã phối hợp tổ chức 6 kỳ Hội thảo quốc tế Việt Nam học. Hội thảo lần này nhằm làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hóa, dân tộc, tôn giáo trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây cũng là dịp để tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa xã hội và thành tựu của dân tộc Việt Nam trong 80 năm qua.

Với chủ đề: "Việt Nam - Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới", Hội thảo đi sâu vào các vấn đề về đặc trưng văn hóa, giao lưu văn hóa và biến đổi của văn hóa trong xu thế phát triển đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay; các vấn đề sinh hoạt văn hóa, ứng xử văn hóa, quan hệ gia đình, hôn nhân... trong đời sống văn hóa đương đại. 4 tiểu ban chuyên đề được tổ chức trong khuôn khổ Hội thảo gồm: Văn hóa; Dân tộc; Tôn giáo và Các vấn đề đương đại. Trên cơ sở phân tích thực trạng, xu hướng phát triển của đời sống văn hóa, xã hội, đại biểu cùng đưa ra nhận định, tổng kết các vấn đề liên quan; qua đó, làm nổi bật chiến lược phát triển có ý nghĩa sống còn là giải quyết hài hòa mối quan hệ văn hóa giữa truyền thống và hiện đại, truyền thống và đổi mới.