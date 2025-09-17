Hội thảo quốc tế về khoa học sự sống nano: Nâng vị thế Việt Nam trên bản đồ tri thức toàn cầu

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Hội thảo vinh dự có sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của nhiều diễn giả hàng đầu trên thế giới như: Giáo sư Curtis Callan, Đại học Princeton, Hoa Kỳ; Giáo sư Anthony Watts, Đại học Oxford, Vương quốc Anh (Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế về Lý Sinh thuần túy và Ứng dụng - IUPAB); Giáo sư Takeharu Nagai, Đại học Osaka, Nhật Bản (Chủ tịch Hội Lý sinh Nhật Bản); Giáo sư Sergei Grudinin, Đại học Grenoble Alpes, Pháp; Giáo sư Takayuki Uchihashi, Đại học Nagoya, Nhật Bản; Giáo sư Guy Trần Văn Nhiều, Đại học Paris-Saclay, Pháp…

Các báo cáo trình bày tại hội thảo có sự kết hợp giữa tính giảng dạy và nghiên cứu. Phần mở đầu cung cấp nền tảng và bối cảnh chuyên ngành ở mức độ phù hợp với chương trình nâng cao sau đại học; tiếp đó là kết quả nghiên cứu mới nhất của chính diễn giả. Bên cạnh đó là gần 100 báo cáo poster và báo cáo ngắn của Hội Lý Sinh Việt Nam, Hội Kính hiển vi Việt Nam, Hội Vật lý Việt Nam, Hội Vật lý lý thuyết Việt Nam và cộng đồng khoa học sự sống nano.

Hội thảo hướng tới xây dựng một diễn đàn liên ngành để các nhà khoa học trình bày kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về những đổi mới, xu hướng, thách thức cũng như các giải pháp trong lĩnh vực công nghệ nano sinh học, lý sinh và tính toán. Hội thảo năm nay cũng đánh dấu sự ra mắt Hội Lý Sinh Việt Nam do Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Huy, Đại học Phenikaa làm Chủ tịch lâm thời, đặt trụ sở tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE ). Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng khoa học liên ngành Vật lý-Sinh học tại Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác với bạn bè quốc tế.