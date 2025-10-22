Hội thảo quốc tế "Giải quyết tranh chấp biên giới lãnh thổ trong một thế giới biến động"

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, thế giới hiện nay đang biến đổi sâu sắc với nhiều thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó có biến đổi khí hậu và công nghệ mới. Trong bối cảnh đó, việc duy trì hòa bình, ổn định và giải quyết hòa bình các tranh chấp lãnh thổ, biên giới trên cơ sở luật pháp quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ông khẳng định, đường biên giới không chỉ là điểm kết thúc của một quốc gia mà còn là điểm khởi đầu của quốc gia khác, là cầu nối hợp tác và phát triển giữa các quốc gia.

Qua bốn phiên làm việc, các chuyên gia, học giả đến từ Pháp, Singapore, Ấn Độ, Bỉ, Canada, Australia, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Việt Nam… đã trao đổi về những vấn đề pháp lý và thực tiễn trong giải quyết tranh chấp biên giới, lãnh thổ; tác động của biến đổi khí hậu và công nghệ mới đối với hệ thống luật pháp quốc tế về biên giới đất liền và biển cũng như vai trò của hợp tác quốc tế trong quản lý và xử lý các vấn đề này.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Thời gian qua đã có rất nhiều vụ tranh chấp về biên giới, lãnh thổ được giải quyết thông qua đàm phán, thương lượng, hòa giải hoặc qua các cơ quan tài phán quốc tế. Các học giả nhấn mạnh, thực tế hiện nay có nhiều cơ chế, biện pháp để giải quyết các vấn đề này nhưng cần phải bảo đảm các biện pháp đó phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong những năm qua, Việt Nam là một trong những quốc gia điển hình trong giải quyết hiệu quả các vấn đề biên giới lãnh thổ.

Liên quan đến vai trò của các công nghệ mới nổi đối với việc quản lý và giải quyết các tranh chấp biên giới lãnh thổ, các chuyên gia cho rằng vẫn tồn tại nhiều vấn đề pháp lý trong việc sử dụng các thiết bị giám sát, thu thập thông tin tại khu vực biên giới đất liền cũng như tại các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của quốc gia ven biển. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm trong kiểm soát an ninh biên giới; đề xuất rằng thay vì sử dụng các thiết bị nhận biết trên biển làm công cụ để kiềm chế, cạnh tranh giữa các quốc gia liên quan, cần tận dụng thế mạnh của hệ thống này để thúc đẩy hợp tác quốc tế trong quản lý biển.