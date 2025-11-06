Báo Ảnh Việt Nam

Hội thảo Quốc gia về Biển Đông bàn về hợp tác khoa học công nghệ

Bên lề Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 17, ngày 5/11, tại Đà Nẵng, Học viện Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Ngoại vụ, UBND thành phố Đà Nẵng đồng tổ chức Hội thảo Quốc gia về Biển Đông năm 2025 với chủ đề “Hợp tác khoa học công nghệ: Động lực thúc đẩy phát triển xanh, bền vững”.
  Đại biểu trao đổi tại Hội thảo. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN  

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế, cùng đại diện của một số bộ, ngành, địa phương, cơ quan nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội ngành nghề và một số đại diện của Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam nhằm thúc đẩy kết nối tri thức, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ biển.

Hội thảo đã nghe ý kiến của các đại biểu quốc tế tham gia Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông, đến từ Indonesia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Ấn Độ, chia sẻ những vấn đề và thực tiễn công tác ứng dụng khoa học công nghệ trong bốn lĩnh vực gồm: Bảo vệ đa dạng sinh học biển ngoài vùng tài phán; cân bằng giữa sản xuất và đa dạng sinh học trong nuôi trồng và bảo tồn ven bờ; khai thác dữ liệu hàng hải lớn cho quản lý không gian biển và phát triển du lịch sinh thái; bảo vệ hạ tầng đáy biển.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ và nêu bật các nhu cầu tăng cường củng cố hợp tác khoa học công nghệ để thúc đẩy phát triển biển bền vững và cách thức thúc đẩy ngoại giao công nghệ, nâng cao vai trò của ngành Ngoại giao để phục vụ nhu cầu của các bộ, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

