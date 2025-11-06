Hội thảo Quốc gia về Biển Đông bàn về hợp tác khoa học công nghệ

Đại biểu trao đổi tại Hội thảo. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế, cùng đại diện của một số bộ, ngành, địa phương, cơ quan nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội ngành nghề và một số đại diện của Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam nhằm thúc đẩy kết nối tri thức, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ biển.

Hội thảo đã nghe ý kiến của các đại biểu quốc tế tham gia Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông, đến từ Indonesia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Ấn Độ, chia sẻ những vấn đề và thực tiễn công tác ứng dụng khoa học công nghệ trong bốn lĩnh vực gồm: Bảo vệ đa dạng sinh học biển ngoài vùng tài phán; cân bằng giữa sản xuất và đa dạng sinh học trong nuôi trồng và bảo tồn ven bờ; khai thác dữ liệu hàng hải lớn cho quản lý không gian biển và phát triển du lịch sinh thái; bảo vệ hạ tầng đáy biển.