Hội thảo lý luận lần thứ V giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Cuba

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba làm trưởng đoàn. Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các nhà nghiên cứu lý luận và khoa học của Việt Nam và Cuba.



Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh việc chia sẻ kinh nghiệm, những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Cuba là nội dung hợp tác quan trọng giữa hai Đảng nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đặc biệt tốt đẹp giữa hai đảng và nhân dân hai nước. Cơ chế tổ chức hội thảo là minh chứng sinh động về mối quan hệ đoàn kết mẫu mực, thủy chung, trong sáng Việt Nam - Cuba không ngừng được vun đắp, củng cố, phát triển, thể hiện sự vững tin vào nền tảng tư tưởng, lý luận, sự kiên định mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội mà hai đảng và nhân dân hai nước đã lựa chọn.



Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh những đặc trưng vừa mang giá trị và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam, vừa mang những giá trị phổ quát, tiến bộ của nhân loại; giới thiệu tám phương hướng phát triển cơ bản được xây dựng, hoàn thiện trong hơn 35 năm đổi mới và mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam được xây dựng trên ba trụ cột với diện mạo nổi bật là sự ổn định, đổi mới, phát triển nhanh, bền vững, lấy con người làm trung tâm.



Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu và các nhà lý luận, tư tưởng của hai đảng đã trình bày tham luận, trao đổi ý kiến sâu sắc về lý luận và thực tiễn các chuyên đề có tính thời sự như: Xây dựng, phát triển tổ chức đảng tại các thành phần kinh tế; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược; công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong thanh niên; quản trị truyền thông, bảo đảm an ninh, an toàn trong không gian mạng; xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam và cập nhật hóa kinh tế-xã hội của Cuba...

Đồng chí Joel Quiepo Ruiz, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Cuba trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Roberto Morales Ojeda, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Phát biểu tại Phiên bế mạc Hội thảo, đồng chí Roberto Morales Ojeda nhấn mạnh ý kiến “trong một cuộc cách mạng đích thực, chiến thắng là sự học hỏi” về tầm quan trọng của việc không ngừng học hỏi trong quá trình phát triển và hoàn thiện nhận thức. Đồng chí Roberto Morales Ojeda đánh giá, qua 4 phiên làm việc các đại biểu đã thảo luận rõ ràng, minh bạch về hoạt động của hai đảng, vai trò của Đảng trong sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trong quá trình hoàn thiện các mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với lịch sử và đặc thù của mỗi nước, về lý luận và thực tiễn các chuyên đề có ý nghĩa thiết thực với hai đảng.



Đồng chí Roberto Morales Ojeda khẳng định hai đảng đã nhất trí cao về yêu cầu cấp bách cần tiếp tục củng cố đồng thuận về chính trị và tư tưởng, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế và kết hợp với hệ tư tưởng nền tảng của mỗi nước, yêu cầu nâng cao công tác nghiên cứu, giảng dạy, phổ biến giá trị, bản sắc văn hóa, lịch sử của dân tộc, gắn kết nghiên cứu với cuộc sống để tạo sự phát triển phong phú đời sống vật chất, tinh thần trong xã hội; khẳng định chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có tương lai, giữ vững đoàn kết thống nhất trong đảng và quan hệ mật thiết với nhân dân là điều tất yếu; đảm bảo tính liên tục của các thế hệ; kết hợp khoa học và đổi mới sáng tạo, sáng kiến của nhân dân để tạo thành trụ cột trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, hướng tới công bằng xã hội cao nhất có thể.