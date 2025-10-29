Hội thảo lý luận lần thứ 12 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune (Ki-kẹo Khảy-khăm-phị-thun), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Thành ủy Đà Nẵng, các nhà khoa học, chuyên gia, học giả của Việt Nam, Lào và các cơ quan đại diện ngoại giao của Lào tại Việt Nam.

Phát biểu tại phiên khai mạc, đại diện lãnh đạo hai Đảng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới. Điều này đòi hỏi hai bên phải có những bước đột phá trong tổ chức bộ máy nhằm bảo đảm tính linh hoạt, hiệu lực và hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý; qua đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi nước, đồng thời góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Hội thảo là dịp để hai Đảng cùng trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học của hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ thông tin, quan điểm, phương pháp nghiên cứu và những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của mỗi Đảng, mỗi nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà hai Đảng đã đề ra. Đồng chí bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì thường xuyên việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về công tác sắp xếp, kiện toàn hệ thống chính trị, thúc đẩy công cuộc đổi mới và phát triển bền vững ở mỗi nước.

Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune đánh giá cao ý nghĩa của việc hai Đảng lựa chọn chủ đề “Sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển mới: Kinh nghiệm của Việt Nam và Lào” cho Hội thảo năm nay. Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những kết quả tích cực của việc tinh giản bộ máy trung ương và địa phương giúp giảm đầu mối, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy đổi mới, phá bỏ tư duy cũ. Việc tinh gọn bộ máy giúp tăng cường hiệu quả quản lý, hoạt động của Nhà nước, tạo niềm tin xã hội và tăng cường khả năng phục vụ, gần gũi hơn với nhân dân. Đồng chí khẳng định, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng đang từng bước triển khai cải cách tổ chức bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong nước và tiến trình hội nhập quốc tế. Đồng chí cũng nêu bật một số kết quả đạt được trong công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy gắn với công cuộc đổi mới; chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho thời gian tới.