Hội thảo khu vực “Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á: Dũng sĩ đại dương’’

Đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN Yohannes Abraham (thứ 3 từ trái sang) và ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh cùng các đại biểu dự Hội thảo. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Chương trình kéo dài từ ngày 1- 6/12. Trong khuôn khổ hội thảo, các thanh niên đại diện cho Đông Nam Á sẽ tham gia nhiều hoạt động tương tác như thảo luận nhóm, thảo luận bàn tròn và tham gia một chuyến tham quan thực tế. Các bạn trẻ sẽ cùng nhau xác định những chiến lược và giải pháp tiềm năng trong ngắn hạn và dài hạn để giải quyết những thách thức do biến đổi khí hậu đã và đang gây ra cho những khu vực ven biển và các môi trường biển/nước ngọt ở Đông Nam Á. Từ đây, các thủ lĩnh trẻ tiềm năng của Đông Nam Á sẽ học cách ứng dụng các công nghệ phát triển trò chơi điện tử (game) để tạo ra các giải pháp cho tình trạng suy thoái môi trường biển; được tự do phát triển các ý tưởng để khuyến khích cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường, tăng cường kết nối với các thủ lĩnh trẻ tiềm năng đến từ các quốc gia láng giềng trong khu vực để thực hiện các dự án chung. Đặc biệt, hội thảo cũng sẽ tạo cơ hội cho thanh niên ASEAN hiểu rõ hơn về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hoa Kỳ-ASEAN; đồng thời nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản trị dự án, kinh doanh và truyền thông số.

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại lễ khai mạc cho rằng, trong bất cứ thời đại nào, thanh niên cũng đóng vai trò tiên phong và quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia và rộng hơn nữa là của toàn thế giới. Thông qua hội thảo, với các kiến thức được thu nhận, các bạn trẻ sẽ cùng nhau nâng cao nhận thức về môi trường biển, để bảo vệ và lan tỏa đến cho mọi người.

Riêng với tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng cho biết thêm, thanh niên cũng có nhiều hoạt động sôi nổi như các phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, xung kích bảo vệ Tổ quốc; các hoạt động tình nguyện, ứng phó với biến đổi khí hậu, các hoạt động hướng về biển đảo, về Trường Sa thân yêu...Thời gian qua, chính quyền tỉnh Khánh Hòa luôn sát cánh, đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kỹ năng, đồng thời khuyến khích thanh niên Khánh Hòa tham gia các hoạt động quốc tế.

Các đại biểu tham gia thảo luận bàn tròn các vấn đề về biển, môi trường, biến đổi khí hậu....tại Hội thảo Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Theo Đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN Yohannes Abraham: Được công bố năm 2013, YSEALI là chương trình nổi bật của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy các mục tiêu chiến lược của khu vực thông qua việc trao cho thế hệ trẻ những cơ hội được kết nối và đào tạo, được cung cấp những công cụ cần thiết để dẫn dắt các cộng đồng giải quyết những vấn đề về kinh tế, môi trường, giáo dục, và xã hội. Hiện nay, Hoa Kỳ đang giữ vai trò lãnh đạo toàn cầu trong việc bảo vệ môi trường nước mặn. Năm 2022, Hoa Kỳ đã tổ chức Hội nghị Đại dương của chúng ta với hơn 400 nội dung cam kết cụ thể trị giá hơn 16 tỷ USD để bảo vệ các đại dương trên toàn thế giới, và những nỗ lực đó sẽ mang lại lợi ích cho cả Việt Nam.

“Mỗi năm, 11 triệu tấn nhựa ô nhiễm xâm nhập vào đại dương của chúng ta. Tốc độ này dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào cuối thập kỷ này và tăng gấp 3 vào năm 2040 - đe dọa các hệ sinh thái biển mỏng manh của thế giới, đe dọa nhiều ngành công nghiệp lớn như đánh bắt cá và du lịch, an ninh lương thực, nhất là sức khỏe con người. Hội thảo này sẽ tập trung vào những giải pháp, vì tất cả chúng ta cần làm việc cùng nhau nếu chúng ta hy vọng giải quyết khủng hoảng khí hậu”, Đại sứ Yohannes Abraham nhấn mạnh.

Chị Thái Thị Mỹ Châu (sinh năm 1997, ở tỉnh An Giang) - một trong 100 bạn trẻ tham gia hội thảo cho biết, nơi chị sống có nhiều sông, chợ nổi. Khi người dân sử dụng xong thùng xốp thường vứt thẳng vào môi trường, không có sự thu gom. Trong hội thảo này chị đề xuất ý tưởng thu gom và đốt bỏ chúng bằng một ít xăng để tạo thành keo và hồ. Từ đây, rác thải được tái tạo mà không tốn chi phí quá cao.

Sau hội thảo này, đến năm 2023 Hội thảo khu vực YSEALI với chủ đề Môi trường - Công nghệ về giảm thiểu và thích nghi với biển đổi khí hậu, dự kiến diễn ra tại Thái Lan. Ở đó, các bạn trẻ YSEALI sẽ thảo luận về cách mà Trí tuệ nhân tạo, Năng lượng sạch, và công nghệ sinh học có thể giải quyết những thách thức về môi trường ở khu vực tiểu vùng sông Mekong. Thêm vào đó, chủ đề của chương trình Học viện Phụ nữ YSEALI năm tới sẽ là “Khí hậu và Môi trường”.

100 bạn trẻ tiêu biểu, đại diện cho 10 nước ASEAN và Timor Leste, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại buổi khai mạc Hội thảo. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Các đại biểu trẻ tham dự lần này được lựa chọn từ 1.300 hồ sơ đăng ký tham dự, dựa trên các tiêu chí như sự cống hiến dành cho cộng đồng, tinh thần tự nguyện, và kỹ năng lãnh đạo. Trong đó, 15 bạn trẻ tiêu biểu đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã được chọn để đại diện Việt Nam tham dự hội thảo./.