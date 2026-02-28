Hội thảo khoa học Đồng chí Phạm Văn Đồng – Nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì Hội thảo.



Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu. Ảnh: TTXVN phát



Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cho biết, đồng chí Phạm Văn Đồng (bí danh Tô) sinh ngày 1/3/1906 trong một gia đình công chức tại xã Đức Tân, nay là xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Suốt 75 năm hoạt động cách mạng, với 32 năm giữ trọng trách Thủ tướng Chính phủ, đồng chí là biểu tượng của sự tận tụy, liêm chính và trí tuệ lỗi lạc. Những năm tháng giữ chức Đặc phái viên của Trung ương Đảng và Chính phủ tại miền Nam Trung Bộ, đồng chí đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng vùng tự do Nam-Ngãi-Bình-Phú, thực hiện khẩu hiệu “tự lực cánh sinh”, chuẩn bị thực lực cho cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.



Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Hội thảo khoa học kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng vừa là hoạt động thiết thực tưởng nhớ, trí ân cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao đẹp của đồng chí Phạm Văn Đồng, vừa góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.



Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn khẳng định, với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta nguyện tiếp tục đẩy mạnh học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp Hồ Chí Minh và tấm gương của các bậc tiền bối cách mạng, trong đó có đồng chí Phạm Văn Đồng, cùng đoàn kết phấn đấu vì một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.



Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn phát biểu. Ảnh: TTXVN phát



Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, Quảng Ngãi là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hun đúc tinh thần yêu nước và sản sinh nhiều nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối; trong đó, đồng chí Phạm Văn Đồng là người con ưu tú, biểu tượng cho trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách cao đẹp của con người xứ Quảng nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.



Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng bền bỉ, đồng chí Phạm Văn Đồng luôn gắn liền với những bước ngoặt trọng đại của đất nước; là học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí là nhà lãnh đạo kiệt xuất, tấm gương sáng về sự trung thành và tận tụy. Việc nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Phạm Văn Đồng không chỉ có giá trị khoa học - lịch sử, mà còn mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong công tác xây dựng Đảng và giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ.



Phát biểu tại Hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên mong muốn: “Thông qua Hội thảo khoa học lần này, tỉnh Quảng Ngãi mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, những luận giải sâu sắc và các khuyến nghị thiết thực của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và các đồng chí đại biểu nhằm vận dụng hiệu quả hơn di sản của đồng chí Phạm Văn Đồng vào thực tiễn phát triển của tỉnh; phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tạo tiền đề vững chắc cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới”.



Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát



Tại Hội thảo, hơn 40 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các Ban, Bộ, Ngành ở Trung ương và địa phương, cơ quan nghiên cứu, học viện, trường đại học đã làm sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phạm Văn Đồng, khẳng định ý chí cách mạng của đồng chí từ khi còn là học sinh trường Bưởi, đến lúc tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; biến nhà tù Côn Đảo thành trường học lý luận, giữ vững khí tiết người cộng sản trước sự đàn áp của thực dân. Đồng chí Phạm Văn Đồng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng căn cứ địa, đào tạo cán bộ và chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công.



Các tham luận cho rằng, trong xây dựng chính quyền, đồng chí Phạm Văn Đồng đã đặt nền móng cho một nhà nước kiểu mới “của dân, do dân, vì dân” và luôn trăn trở đổi mới hệ thống hành pháp. Trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Phạm Văn Đồng góp phần xây dựng nền tài chính độc lập, chỉ đạo khôi phục kinh tế miền Bắc và từng bước hình thành tư duy đổi mới cơ chế quản lý. Trong văn hóa - giáo dục, đồng chí Phạm Văn Đồng luôn xác định “văn hóa là động lực”, coi giáo dục là “quốc sách hàng đầu” và chú trọng bảo tồn bản sắc dân tộc, sự trong sáng của tiếng Việt.



Về đối ngoại, đồng chí Phạm Văn Đồng là một nhà ngoại giao kiệt xuất, đại diện Việt Nam tại các hội nghị quốc tế quan trọng, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới. Đồng chí luôn giữ gìn nếp sống giản dị, khiêm nhường, thực hành “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”; là người đi tiên phong trong việc nghiên cứu và lan tỏa các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; suốt đời đặt lợi ích của Đảng và dân tộc lên trên hết, thủy chung son sắt với gia đình và quê hương. Các tham luận cho rằng, sinh thời, đồng chí Phạm Văn Đồng luôn quan tâm, động viên Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi đoàn kết, xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh.



Tham luận tại Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1981 - 1987) của đồng chí Phạm Văn Đồng là giai đoạn “vượt khó” mang tính lịch sử. Trước khủng hoảng chồng chất, đồng chí đã bản lĩnh chèo lái, duy trì sản xuất và bảo đảm đời sống nhân dân. Việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương và mở rộng hợp tác quốc tế trong thời kỳ này đã tạo nền tảng vững chắc để Đảng và Nhà nước “xoay chuyển vận nước”, thực hiện thành công công cuộc Đổi mới.



Tiến sĩ Nguyễn Viết Vy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, để vận dụng và phát huy tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Phạm Văn Đồng trên quê hương Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế, xã hội tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất (2025 - 2030), góp phần cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới: Giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.



Phát biểu bế mạc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, Hội thảo đã thành công tốt đẹp, khắc họa sâu sắc chân dung nhà lãnh đạo mẫu mực. Di sản của đồng chí Phạm Văn Đồng, từ tư duy chiến lược đến lối sống giản dị, gần dân vẫn nguyên vẹn giá trị, là kim chỉ nam cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.



Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cấp ủy Đảng và cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội thảo, lan tỏa tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Phạm Văn Đồng đến đông đảo quần chúng nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng./.