Hội thảo khoa học bàn giải pháp phát triển ngành sữa Việt Nam đến năm 2045

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, sữa được coi là "thực phẩm lành mạnh" phù hợp cho mọi lứa tuổi. Tất cả các hoạt chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất, protein, carbohydrate và chất béo thiết yếu đều được tìm thấy trong sữa. Ngành sữa đóng vai trò đặc biệt vì liên quan trực tiếp đến dinh dưỡng và sức khỏe con người. Ông cho rằng, việc xây dựng chiến lược ngành sữa lúc này là cần thiết để thống nhất nhận thức, mục tiêu và giải pháp, từ đó đồng bộ hóa sự phát triển trong tương lai.

Bên cạnh những quan tâm, trăn trở về dòng sữa tươi thì đối với thị trường sữa bột, Thứ trưởng Hoài thừa nhận trong quá trình thực hiện chính sách và quản lý trước đây vẫn tồn tại những hạn chế. Tinh thần hiện nay là nỗ lực khắc phục, làm tốt hơn, đồng thời quản lý toàn bộ chuỗi sản xuất.

Ở góc nhìn nghiên cứu, TS. Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương) cho hay, ngành sữa đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và dinh dưỡng, cung cấp nguồn thực phẩm thiết yếu và hỗ trợ sức khỏe con người; mang lại thu nhập cho người chăn nuôi, đảm bảo an ninh lương thực và cung cấp dinh dưỡng cho cộng đồng. Thời gian qua, các doanh nghiệp ngành sữa Việt Nam đã chủ động, sáng tạo tìm hướng đi thích hợp như: đầu tư công nghệ mới, thiết bị dây chuyền sản xuất chế biến hiện đại cùng với hệ thống phân phối thông minh để tạo ra sản phẩm mới có chất lượng cao và uy tín, đáp ứng thị trường trong và ngoài nước.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk kiến nghị các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, thủ tục đăng ký sản phẩm để giúp doanh nghiệp thuận lợi trong hoạt động sản xuất-kinh doanh. Bên cạnh đó, nhà nước cần có chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và đất đai để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm chất lượng cao và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.

Cùng với đó, khuyến khích các chương trình xúc tiến thương mại, tháo gỡ rào cản kỹ thuật, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu, nâng cao vị thế thương hiệu Việt.

Ông Phạm Minh Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty MDGroup cũng đã nêu lên những trăn trở băn khoăn đầy tâm huyết. Đó là các chỉ tiêu trong ngành sản xuất sữa công thức để phân định đâu là chất chính, đâu là chất phụ. Bên cạnh đó, vấn đề sai số cho phép trong kiểm định công bố chất lượng sữa hiện nay cũng đang còn những bất cập nhất định mà các trung tâm khiểm nghiệm còn chưa thống nhất. Vấn đề này ảnh hưởng rất lớn đến việc công bố sản phẩm, sự bất an trong tâm lý người tiêu dung, và là trở ngại không hề nhỏ đối với việc tiếp thị, kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng, sự phát triển ngành sữa nói chung.

Chia sẻ về tầm quan trọng của sữa học đường, ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị TH: “Cần sớm ban hành chương trình quốc gia về Bữa ăn học đường, học tập kinh nghiệm của các quốc gia đã cải thiện chiều cao trung bình ngoạn mục, như Nhật Bản”.

Ở góc độ y tế, bà Lê Thái Hà (Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế): “Chúng ta nên tham khảo kinh nghiệm từ các nước tiên tiến, phát triển trên thế giới, gọi tên chính xác các sản phẩm sữa trong nhóm sữa tươi theo đúng bản chất nguyên liệu”. Bà khẳng định ngành sữa là một đối tác chiến lược không thể thiếu trong hành trình nâng cao tầm vóc Việt. Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 cần xem việc nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm sữa học đường chất lượng cao, đạt quy chuẩn là một trong những định hướng ưu tiên.

Hội thảo đã mở ra diễn đàn trao đổi thẳng thắn, đa chiều giữa cơ quan quản lý, giới nghiên cứu và doanh nghiệp. Những ý kiến đóng góp sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dinh dưỡng, cải thiện tầm vóc người Việt và gia tăng vị thế thương hiệu sữa Việt Nam trên thị trường quốc tế./.