Hội thảo “Chính sách và hợp tác kinh tế Việt Nam – Côte d'Ivoire: Thành tựu và triển vọng”

Phát biểu chào mừng hội thảo, Tổng thư ký Bộ Ngoại giao, Hội nhập châu Phi và người Côte d’Ivoire ở nước ngoài Koffi Yapi Evariste nhấn mạnh chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao cho thấy sự quan tâm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Côte d’Ivoire. Tổng thư ký Koffi Yapi Evariste đánh giá cao hợp tác thương mại giữa hai nước khi Việt Nam nhập khẩu đến 80-90% sản lượng điều của Côte d’Ivoire, đồng thời cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, văn hóa…

Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Côte d'Ivoire Koffi Yapi Evariste phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại châu Phi

Theo bà Lê Kim Quy - Đại sứ Việt Nam tại Maroc kiêm nhiệm Côte d’Ivoire, Việt Nam và Côte d’Ivoire là hai quốc gia có nền kinh tế phát triển năng động, tích cực hội nhập quốc tế. Hai nước có nhiều dư địa hợp tác để phát huy lợi thế so sánh của mỗi bên, khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, hướng tới một mối quan hệ đối tác ngày càng thực chất.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Hải Nam - Đại biểu Quốc hội, Ủy ban Kinh tế và Tài chính - khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn tạo dựng hành lang pháp lý vững chắc cho các hoạt động hợp tác quốc tế thông qua việc ban hành, sửa đổi và bổ sung nhiều luật, nghị quyết liên quan đến đầu tư, thương mại, hải quan, tài chính…, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam và Côte d’Ivoire giao thương và đầu tư. Quốc hội Việt Nam cũng đã phê chuẩn nhiều điều ước quốc tế, hiệp định thương mại, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương và đa phương…

Các đại diện tham dự hội thảo đã tập trung đánh giá thực trạng quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Côte d’Ivoire, các cơ hội, thách thức trong thời gian tới. Ông Diaby Sékou - đại diện Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Côte d’Ivoire - cho rằng thương mại nông sản là một trong những động lực chính trong trao đổi thương mại giữa hai nước, đề xuất các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác với Côte d’Ivoire trong lĩnh vực chế biến nông sản, từng bước chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm của Việt Nam về chế biến hạt điều, sản xuất lúa gạo cho Côte d’Ivoire; kiến nghị mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như năng lượng tái tạo, thương mại điện tử, chuyển đổi số, bất động sản, du lịch...

Chia sẻ về kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam, ông Hồ Sĩ Hùng - Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam - nhấn mạnh FDI là một trong những nhân tố then chốt giúp Việt Nam từ một quốc gia kém phát triển trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới với quy mô kinh tế đạt khoảng 470 tỷ USD, nằm trong nhóm 20 nước có kim ngạch thương mại hàng đầu thế giới và nhóm 15 nước thu hút FDI lớn nhất thế giới. Ông cũng giới thiệu những lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam như: tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu với 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) kết nối với hơn 60 nền kinh tế hàng đầu, có nhiều thế mạnh về sản xuất và chế biến nông sản nhiệt đới với các sản phẩm hàng đầu như gạo, cà phê, cao su, hồ tiêu, hạt điều…, thủy hải sản, các ngành chế biến - chế tạo (điện tử, may mặc, giày dép...), du lịch, công nghệ thông tin…

Ông Yao Germain - đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Côte d’Ivoire (CCI) - cơ quan đại diện cho cộng đồng tư nhân Côte d’Ivoire, đã có bài tham luận về “Vai trò của khu vực tư nhân và sự hỗ trợ của Nhà nước trong thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và châu Phi nói chung, Côte d’Ivoire nói riêng”; đề xuất các doanh nghiệp Việt Nam và Côte d’Ivoire cân nhắc hợp tác theo mô hình ba bên giữa Phòng Thương mại Công nghiệp hai nước với một tổ chức khu vực hoặc một nước thứ ba trong nhóm các nước Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) để được nhận những ưu đãi trong chính sách thương mại nội khối ECOWAS.