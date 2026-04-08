Hội nhập quốc tế “kích hoạt” động lực tăng trưởng mới cho Cà Mau

Theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau Nguyễn Chí Thiện, công tác hội nhập quốc tế của tỉnh Cà Mau tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, góp phần bảo đảm công tác hội nhập quốc tế ở tỉnh Cà Mau ngày càng phát triển mạnh.



Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau Nguyễn Chí Thiện cho biết, đến nay Cà Mau có 708 dự án đầu tư đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký 344.092 tỷ đồng, trong đó có 31 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký đầu tư 4,85 tỷ USD, tương đương 113.522 tỷ đồng. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh quý I ước đạt 604,95 triệu USD, bằng 21,61% kế hoạch, tăng 16,68% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch trong Quý I/2026 ước đạt 2.391.408 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 37.625 lượt, tăng 4,12% so với cùng kỳ.



Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Tô Hoài Phương cho biết, hội nhập quốc tế là cơ hội để ngành nông nghiệp, sản xuất chế biến thủy sản tiếp tục đà tăng trưởng đóng. Quý I năm 2026 sản lượng thủy sản tỉnh ước đạt 263.500 tấn, đạt 19,7% kế hoạch, tăng 5,8% so cùng kỳ. Các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản như: Minh Phú, Cases, Camimex, Tôm miền Nam,... xây dựng các vùng nuôi liên kết gắn với chứng nhận quốc tế như: Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, công nghệ cao, mô hình tôm sạch - tuần hoàn - không xả thải gắn bảo vệ môi trường, mô hình nuôi tôm đạt chứng nhận quốc tế (ASC, GlobalGAP, BAP, Organic,...).



Để đáp ứng nhu cầu hội nhập Quốc tế trên lĩnh vực nông nghiệp, ông Tô Hoài Phương cho biết, ngành nông nghiệp tập trung đẩy mạnh mô hình nuôi tôm sinh thái, tăng cường công tác quản lí tàu cá nhằm thực hiện tốt hơn công tác chống khai thác IUU, đẩy mạnh chuyển đổi số trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, trong đó tập trung thực hiện truy xuất nguồn gốc cho các mặt hàng nông sản nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế.



Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho hay, nhiều hoạt động lễ hội, các điểm du lịch trên địa bàn đã thu hút nhiều lượt khách quốc tế đến tham gia. Cùng với đó là sự phối hợp tuyên truyền với báo chí, nhất là Thông tấn xã Việt Nam đã góp phần tích cực quảng bá hình ảnh, con người vùng đất Cà Mau đến với bạn bè quốc tế đóng góp chung cho thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh Cà Mau.



“ Để giữ vững đà tăng trưởng khách quốc tế, tỉnh đang đổi mới tư duy xúc tiến. Không chỉ dừng lại ở việc quảng bá, Cà Mau cần xây dựng những "điểm nhấn" về du lịch, dựa trên lợi thế hệ sinh thái rừng ngập mặn và văn hóa sông nước đặc trưng. Đồng thời, tập trung chuẩn hóa chất lượng dịch vụ lưu trú và lữ hành theo tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch tỉnh nhà” - ông Nguyễn Quốc Thanh thông tin.



Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời khẳng định, hội nhập quốc tế không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành, của địa phương, đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Quý I năm 2026, tỉnh đã thu hút thành công 13 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 11.000 tỷ đồng, đà tăng trưởng ấn tượng của kim ngạch xuất khẩu và sản lượng thủy sản.



Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, tỉnh Cà Mau tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, tận dụng mọi cơ hội để vượt qua thách thức trước biến động chính trị quốc tế, nhất là có giải pháp nhằm kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trước biến động của giá nhiên liệu. Các sở, ngành cần có những giải pháp nâng cao năng lực dự báo, dự đoán tình hình quốc tế trong xuất khẩu để chủ động ứng phó, tiếp tục hoàn thiện và triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách về hội nhập quốc tế.



Đồng thời, sở ngành cần theo dõi sát tình hình hội nhập quốc tế, nhất là các vấn đề liên quan đến chính trị, thương mại, thị trường xuất khẩu và giá cả hàng hóa. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách về xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển thị trường truyền thống và quốc tế. Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất chế biến thủy sản đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế./.