Quang cảnh Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Việt – Trung diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất- 2025. Ảnh: Ngân Hà/ Báo ảnh Việt Nam

Hội thảo có sự tham dự của ông Vũ Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất khẩu, Bộ Công Thương; ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương; đại diện Sở Công Thương một số tỉnh, thành phố và doanh nghiệp Việt Nam.



Về phía Trung Quốc có ông Lý Chấn Dân, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; ông Châu Lượng, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, Ủy ban Xúc tiến thương mại quốc tế của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc; … cùng đại diện doanh nghiệp Trung Quốc.



Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Hoàng Tài nhấn mạnh:“Quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đạt đến một tầm cao mới khi cùng chung tay xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”. Trong 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc đạt 184,04 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024 là minh chứng cho hợp tác kinh tế song phương”.



Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hà/ Báo ảnh Việt Nam

Theo ông Lê Hoàng Tài, xúc tiến thương mại chính là chiếc cầu nối giúp doanh nghiệp hai nước rút ngắn khoảng cách, biến tiềm năng thành các cơ hội hợp tác thực tế. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến thương mại đã phối hợp chặt chẽ với nhiều cơ quan Trung Quốc, đặc biệt là Ủy ban Xúc tiến thương mại quốc tế tỉnh Sơn Đông, tổ chức hàng loạt chương trình hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối giao thương cả trực tuyến và trực tiếp. Những nỗ lực này không chỉ giúp doanh nghiệp Việt mở rộng mạng lưới đối tác, tìm kiếm đầu ra cho hàng hóa, mà còn góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.



Tham gia Hội chợ, đoàn doanh nghiệp Trung Quốc với gần 100 đơn vị, 47 gian hàng chiếm phần lớn khu trưng bày quốc tế, giới thiệu các sản phẩm đa dạng, từ công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, vật liệu xây dựng đến hàng tiêu dùng, nông sản, thủ công mỹ nghệ.



Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt trực tiếp tiếp cận nguồn cung, công nghệ, máy móc, vật tư là những yếu tố đang rất cần cho quá trình chuyển đổi sản xuất, nâng chất lượng và giảm chi phí đầu vào. Song song, hàng loạt hội nghị giao thương trực tiếp được tổ chức ngay trong khuôn khổ Hội chợ, giúp doanh nghiệp Việt kết nối đối tác Trung Quốc, tìm hiểu nhu cầu và thỏa thuận hợp tác ngay tại chỗ.



“Cục Xúc tiến thương mại luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai bên trong quá trình hợp tác, thúc đẩy các thỏa thuận, dự án đạt hiệu quả thiết thực, bền vững”, lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại khẳng định.



Ở góc nhìn từ phía Trung Quốc, ông Lý Chấn Dân, Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, cho rằng, Hội chợ Mùa Thu 2025 là “nền tảng xúc tiến thương mại thực chất” giúp hai nước tăng cường hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng khu vực đang tái định hình.



Ông Lý Chấn Dân, Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hà/ Báo ảnh Việt Nam

“Trung Quốc và Việt Nam là đối tác kinh tế - thương mại quan trọng hàng đầu của nhau. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đã vượt mốc 260 tỷ USD; và chỉ trong 9 tháng năm 2025, con số này đã đạt 214,5 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước”, ông Lý Chấn Dân thông tin.



Theo ông, chính các sự kiện xúc tiến thương mại tầm vóc như Hội chợ Mùa Thu đã giúp doanh nghiệp hai bên tận dụng được lợi thế của thị trường gần gũi về địa lý, tương đồng về văn hóa và có tính bổ trợ cao trong sản xuất.



“Hội chợ Mùa Thu 2025 là sự kiện kinh tế - văn hóa cấp quốc gia, mở ra nền tảng tích hợp giữa thương mại, đầu tư, văn hóa - du lịch và đổi mới sáng tạo. Đây là sân chơi hợp tác đáng tin cậy cho các nhà đầu tư và đối tác thương mại trong khu vực cũng như trên thế giới”, ông Lý Chấn Dân khẳng định.



Hội chợ Mùa Thu 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc, đồng thời là Năm giao lưu nhân văn giữa hai nước. Chính vì vậy, sự kiện không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị, niềm tin và khát vọng phát triển chung./.